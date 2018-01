El futbol europeu va gastar 5.600 milions en fitxatges

Tres dels fitxatges més cars de la història





Els clubs de futbol europeus creixen gairebé un 10 per cent i van gastar una xifra rècord de 5.600 milions d'euros en el pagament de traspassos de jugadors, gairebé un terç dels seus ingressos globals, entre ells els 222 milions del fitxatge de Neymar pel París Saint Germain o els 120 d'Ousmane Dembelé pel FC Barcelona, segons la novena edició de l'informe 'Panorama del futbol dels clubs europeus' de la UEFA.





Segons aquest informe, de 126 pàgines, els ingressos dels 700 clubs de les primeres divisions de les principals lligues europees estan creixent gairebé el 10 per cent. Cal retrocedir fins l'any 2002 per trobar un ritme més veloç de creixement.





"Aquest detallat informe mostra la continuació de les tendències positives en els ingressos, en la inversió i en la rendibilitat que es van identificar en l'informe de l'any passat. Els clubs estan generant ingressos, però també invertint en béns i infraestructures, gràcies en gran part a les reglamentacions del joc net financer de la UEFA", ha indicat Aleksander Ceferin, president de la UEFA.





A més, Ceferin ha destacat que, per primera vegada, les inversions dels clubs en estadis i altres immobilitzats materials a llarg termini van superar els 1.000 milions d'euros el 2016. "Per tant, no és d'estranyar que cada vegada més federacions i lligues nacionals, de dins i fora d'Europa, hagin començat a implantat les seves pròpies versions del joc net financer", ha destacat.





Durant l'estiu del 2017, es va produir un rècord (5.600 milions) de despeses dels clubs en traspassos, que va incloure sis dels 20 fitxatges més cars de tots els temps i preus un 40 per cent més alts que el rècord de l'estiu anterior.

Aquesta inversió equival al 28 per cent dels ingressos anuals dels clubs, la despesa relativa més elevada mai registrada, i el 80 per cent la van dur a terme clubs de les cinc 'grans'. A més, representa un important augment pel que fa a el 63 per cent global que aquestes lligues van registrar el 2010.





Els principals factors que han contribuït a la inflació en els preus dels fitxatges han estat les xifres rècord en beneficis d'explotació registrats en els clubs i les expectatives d'increments continus en els ingressos procedents dels drets televisius de les competicions de la UEFA i dels campionats nacionals.





D'altra banda, en el període 2010-16 els ingressos de taquilla han pujat un 7 per cent, els obtinguts per patrocini i aspectes comercials han crescut un 59 per cent, els drets televisius, un 64 per cent, i els premis monetaris de la UEFA i pagaments de solidaritat han experimentat un ascens del 106 per cent.





Malgrat que els salaris han crescut al ritme més ràpid des del 2010, els clubs han informat dels beneficis (abans de traspassos) més alts de la història, amb més de 800 milions d'euros el 2016. Per contra, les pèrdues en el resultat final després de traspassos, finançament i impostos han descendit fins el 269 milions, menys d'una sisena part de les registrades abans de la introducció del 'joc net' financer de la UEFA.





El deute net segueix caient, des del 65 per cent dels ingressos abans de la introducció del 'fair play' financer el 2011 fins al 35 per cent el 2016. "Tornem a constatar que la polarització dels ingressos comercials i per patrocini entre els clubs de les màximes divisions i la resta segueix accelerant-se. Com a protectora del joc, la UEFA ha d'assegurar-se que el futbol segueixi sent competitiu, encara que la globalització i els canvis tecnològics incrementin les disparitats financeres", ha dit Ceferin.