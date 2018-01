La confiança empresarial de Catalunya cau un 2,3%

Cau la confiança empresarial a Catalunya





L'índex de confiança empresarial harmonitzat (Iceh) de Catalunya ha disminuït un 2,3% el primer trimestre d'aquest any en comparació amb el trimestre anterior i un 1,1% respecte al mateix període de l'any passat.





Segons ha informat aquest dimecres l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), en el conjunt d'Espanya aquest índex també ha disminuït, en aquest cas en un 0,4% en comparació amb l'últim trimestre de 2017.





A Catalunya, el sector de la indústria és l'únic que millora la confiança empresarial en relació amb el trimestre anterior (+ 1,2%) -i es manté igual que fa un any-, mentre que la resta empitjoren, encapçalats per l'hostaleria i transport (-6,3%), el comerç (-4,4%), la construcció (-3,9%) i la resta de serveis (-1,8%).





Per grandària de l'establiment, els únics que milloren la confiança són els de 200 a 999 assalariats (+ 2,3%), mentre que a la resta s'observa una caiguda de la confiança empresarial.





Per demarcacions camerals, totes empitjoren la confiança empresarial: Girona registra una disminució del 2,2%; la Cambra de Barcelona un 1,9% i la resta de cambres de Barcelona un 4,1%, i les de Lleida i Tarragona registren un retrocés inferior a l'1% (-0,8% i -0,9%, respectivament) .





NADAL





El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha indicat aquest dimecres que fins que no desaparegui la incertesa seguirà havent traslladats d'empreses de Catalunya com "acte de prevenció" per evitar que l'activitat de les companyies "es veu immersa en un conflicte ".





Nadal ha assenyalat, en declaracions a Antena 3, que la incertesa a Catalunya encara no ha desaparegut perquè "hi ha determinats partits que no volen complir amb les regles".





"Mentre que no desaparegui la incertesa, seguirà havent trasllats, però han remès extraordinàriament respecte al que vam veure en l'últim trimestre de 2017", ha indicat.