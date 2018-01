El dur i sectari discurs d'Ernest Maragall

El president de la Mesa d'Edat del Parlament, Ernest Maragall (ERC), ha obert aquest Dimecres 17 de gener el ple de constitució de la cambra reivindicant el referèndum il·legal de l'1 d'octubre i el seu resultat.





Ernest Maragall ha acusat el Govern central de "humiliar i castigar" Catalunya.





La Mesa d'Edat que presideix és un òrgan provisional fins al nomenament de la Taula d'una legislatura, i Maragall l'encapçala per ser el diputat més gran (75 anys): al costat d'ell, la formen els diputats més joves, que són Rut Ribas (27) i Gerard Gómez del Moral (28).





Maragall ha donat per iniciat el ple de constitució del Parlament donant el bon dia als assistents i lamentant l'absència dels diputats electes que estan a la presó o "a l'exili" -ha dit-, així com l'expresident de la ANC Jordi Sànchez ; el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i els membres de l'últim Govern.





És tradició que els membres del Govern en funcions ocupin la primera fila de l'hemicicle del Parlament en la sessió constitutiva, però els de l'últim Executiu van ser cessats pel govern Espanyol en aplicació de l'article 155 de la Constitució: "És la primera vegada que el ple s'obre amb el banc del Govern buit ".





Davant d'aquesta situació, ha dit estar "indignat", però alhora convençut del projecte sobiranista: "Catalunya no es rendeix ni es resigna i vol seguir sent per construir el país nou, lliure i digne que volem ser".





ELECCIONS "IMPOSADES"





També ha dit que les eleccions "imposades" del 21 de desembre van servir per confirmar el referèndum il·legal de l'1 d'octubre, tenint en compte que s'ha reeditat la majoria independentista, i ha reivindicat les institucions catalanes suspeses pel Govern central a través del 155 .





L'Estat espanyol -ha apuntat- "no sembla ni vol saber res de reconciliació ni de sobiranies compartides", sinó que es limita a posseir el poder ia negar-se a cedir-lo.





I ha afegit: "L'Estat espanyol no sap guanyar, sap derrotar, no sap compartir, sap imposar humiliar i castigar".





REMEMORA L'ESTATUT





Maragall ha rememorat l'aprovació de l'Estatut en 2005 -amb el seu germà Pasqual Maragall al capdavant del Govern- i ha dit que aquella efemèride "representava una mà estesa a l'Estat, buscant un acord amb l'Estat basat en el respecte mutu".





"Preteníem, quina ingenuïtat !, substituir els acords i el mercadeig que hi havia fins llavors per una entesa de fons que donés satisfacció a Catalunya, però una vegada més va ser rebutjat", ha considerat.





"SEGUIREM, HEM APRÈS"





Es va obrir llavors un període de reivindicació que va culminar amb el referèndum il·legal de l'1 d'octubre, "quan la ciutadania es va fer mestra del seu destí" i va votar majoritàriament a favor de la independència de Catalunya, ha dit.





I ha defensat que, després de l'1-O, es va obrir una etapa d'aprenentatge i lluita: "Nosaltres seguirem, hem après, coneixem bé les nostres forces i mesurem millor les de l'Estat, ja sabem el que podem esperar d'Europa i el que no , però som Europa i serem part activa es la seva regeneració ".





RESPECTE PER TOTA LA SOCIETAT





Maragall ha encoratjat els diputats a "pensar en tots amb dedicació i responsabilitat" en la seva condició de representants dels 7,5 milions de catalans, que conformen una societat diversa com han assenyalat les eleccions del 21-D.





"El Parlament ha de respectar al màxim" aquesta societat sense abandonar la via democràtica per construir un futur que els independentistes anomenen república però que també podria anomenar-justícia, llibertat, equitat i progrés, ha destacat.





I ha insistit que les eleccions del 21-D no es van haver de celebrar i que el que s'hauria d'estar produint aquest dimecres al Parlament és un debat ordinari "entre els catalans i la representació de l'Estat per avaluar la situació sorgida després de l'1- O i buscar un acord de via democràtica ".