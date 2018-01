Jordi Sànchez demana al Tribunal Suprem poder assistir als plens del Parlament

Ple de constitució del Parlament





El diputat de JuntsxCat Jordi Sànchez, en presó preventiva a Soto del Real, ha demanat aquest dimecres al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que li permeti assistir als plens del Parlament, han informat fonts de la seva defensa.





Ha presentat un escrit en el qual sol·licita que se li concedeixi aquesta mesura per no vulnerar els seus drets polítics, a l'espera que Llarena es pronunciï sobre l'escrit que va presentar el divendres, després de declarar davant seu, en el qual demanava la seva posada en llibertat provisional.





En aquest escrit, l'expresident de l'ANC acatava expressament la Constitució i l'Estatut i rebutjava la unilateralitat de la declaració d'independència de Catalunya.





El magistrat del Suprem ja es va pronunciar en un acte a la petició de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras en el qual sol·licitava permisos per assistir als plens, rebutjant que tant el propi Junqueras, com l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i Sànchez poguessin acudir per prendre possessió com a diputats electes, tot i que els va reconèixer el dret a delegar el vot.





A més, la defensa de Sànchez ha presentat un recurs de reforma davant Llarena avisant que, en aquesta contestació a Junqueras sobre les seves assistències als plens, els van incloure encara que ells en aquell moment no ho havien sol·licitat, perquè el que demanaven era la posada en llibertat.