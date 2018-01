Pascal (PDeCAT) es reuneix amb Puigdemont a Brussel·les per abordar la investidura

Puigdemont busca el moment per tornar a Catalunya





La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i el d'Organització, David Bonvehí, es reuneixen aquest dimecres al migdia a Brussel·les amb el president de la Generalitat cessat i cap de llista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, per abordar la seva possible investidura i l'encaix del partit en JuntsxCat.





La trobada es produeix el mateix dia en què s'ha constituït el Parlament després de l'acord entre JuntsxCat i ERC per investir a Roger Torrent com a president de la cambra.





Puigdemont també ha participat aquesta setmana per videoconferència en les diferents reunions que el grup JuntsxCat ha mantingut aquests dies en el Parlament.





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont està disposat a tornar a Catalunya "en el minut mateix" en què les autoritats espanyols li donin les garanties suficients que no serà detingut quan creui la frontera, segons ha assegurat un portaveu del polític català.





"En el minut mateix en què el Govern espanyol garanteixi que el president no va a ser arrestat quan posi els peus a terra català, en aquest mateix moment el president tornarà", ha afirmat el portaveu de Puigdemont, Joan Maria Piqué, en una entrevista a la cadena britànica BBC.





Durant la campanya de les eleccions catalanes del passat 21 de desembre i després dels resultats que van col·locar la llista de Puigdemont, JuntsxCat, com la segona més votada, l'expresident ha vinculat el seu retorn a que es permetés la seva investidura si guanyaven les forces independentistes.





No obstant això, des del seu entorn s'advertia en els últims dies que tal investidura -que Puigdemont vol intentar per la via telemàtica, sense abandonar Bèlgica- no suposaria "cap automatisme" per al seu retorn.





En les declaracions a la BBC, el seu portaveu confirma que el retorn està condicionat al fet que el Govern de Mariano Rajoy li garanteixi que no serà detingut al seu torn i manté que és possible exercir la presidència de la Generalitat en la distància.





"És perfectament possible perquè vivim al segle XXI", sosté en la seva conversa amb la BBC, en què posa com a exemple al president dels Estats Units, Donald Trump, de qui diu que no dirigeix el país des de "cada ciutat i cada poble "nord-americà.





Preguntat per si no seria millor per al seu partit que tornés a Espanya i afrontés els càrrecs que se li imputen, el portaveu de Puigdemont ha replicat que "ja ho ha fet" des de Bèlgica, en referència al fet que es va posar a disposició de la Justícia belga quan es va dictar una ordre europea de detenció i entrega contra ell, que va ser posteriorment retirada.





"Va anar a Brussel·les com un home lliure, perquè no hi havia càrrecs contra ell quan va viatjar a Bèlgica. I per això segueix aquí, perquè la Justícia espanyola no pot garantir-li un judici just", ha assegurat.