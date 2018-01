El PP critica que l'independentisme segueixi "tretze són tretze" i el PSOE demana assumir l'informe contra la investidura de Puigdemont

Nova Mesa del Parlament





El vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, ha criticat aquest dimecres que els polítics independentistes a Catalunya segueixin "tretze són tretze", després que ERC i JuntsxCat hagin acordat investir Carles Puigdemont amb Roger Torrent al capdavant del Parlament, mentre que des del PSOE, la portaveu al Congrés, Margarita Robles, ha demanat "sentit comú" a la Mesa del Parlament i assumir l'informe jurídic contra la investidura de Puigdemont.





Així, Maroto ha reclamat a Torrent que compleixi la llei i no repeteixi els "errors" de la seva antecessora, Carme Forcadell.





El dirigent del PP ha subratllat que quan els independentistes han anat a declarar davant el jutge i veien "la presó prop" han dit "sí" al 155 de la Constitució o que "no calia fer la via unilateral".





"Això diuen els dies que els toca declarar davant del jutge i després sembla que segueixen tretze són tretze", ha emfatitzat.





Maroto ha recalcat que les lleis estan "per complir-les" i "el Govern d'Espanya amb Mariano Rajoy al capdavant va fer complir la llei a Catalunya", com ha fet "abans i després de les eleccions catalanes" i farà davant d'aquesta " situació nova amb la Mesa del Parlament català ".





"La llei està per complir-la", ha asseverat en una entrevista a la Cadena Cope de Còrdova. En aquest punt, ha criticat que els polítics independentistes "no vulguin aprendre mai, ni tan sols dels propis errors".





Davant l'elecció del republicà Roger Torrent com a nou president del Parlament, el responsable de Política Social del PP ha dit que no el coneix "de res" però li ha aconsellat que "no repeteixi els errors" de la seva predecessora en aquesta institució perquè "li ha deixat molt mal gust de boca a Carme Forcadell, al conjunt de catalans i, per tant, al conjunt d'espanyols ".





Per això, ha reclamat al nou president del Parlament que se sotmeti a la llei.





"Té molta feina per davant però ho pot fer ajustat al que diu el Reglament del Parlament, l'Estatut i la Constitució. Per tant, que compleixi la seva feina però que ho faci d'acord amb el que diu la llei", ha asseverat.





PSOE





La portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, ha demanat aquest dimecres "sentit comú" i "seny" a la nova Mesa del Parlament perquè considera que seria "inacceptable" que els seus representants ignoressin l'informe dels lletrats, que rebutja que Carles Puigdemont, fugit a Brussel·les, pugui ser investit president de la Generalitat per via telemàtica.





"És inacceptable i incomprensible que se saltin les normes estatutàries catalanes i els informes dels lletrats del Parlament", ha assenyalat Robles als periodistes als passadissos de la Cambra Baixa.





Segons la seva opinió, els representants elegits en els comicis del passat 21 desembre ho primer que han de fer és "respectar" la legalitat i, segon, tractar de tornar a Catalunya "al camí de la tranquil·litat i la convivència institucional".





La dirigent socialista considera "evident" que Puigdemont "no pot presentar-se" per ser investit president, singularment perquè el reglament del Parlament no ho permet, però sobretot perquè els catalans "es mereixen un respecte, i aquest respecte exigeix el compliment de la llei ".





"Ja n'hi ha prou que el senyor Puigdemont segueixi incomplint la llei pensant exclusivament en el mateix", ha emfatitzat Robles, abans de demanar a l'expresident un exercici de "seny" i de "responsabilitat", i que deixi de pensar només en ell mateix.





"Ningú en política és imprescindible, i molt menys una persona que no ha estat capaç d'abordar les seves responsabilitats jurídiques compareixent com han fet altres responsables polítics de la Generalitat", ha dit.