Andrés Iniesta visitarà el Servei de Neonatologia de la Vall d'Hebron

Andrés Iniesta, futbolista del FC Barcelona, i la seva dona, Anna Ortiz, visitaran demà el Servei de Neonatologia de l'Hospital MaternoInfantil V all d'Hebron per donar suport a la campanya "Amb tu, com a casa", que impulsa la Fundació Bancària "la Caixa ".





Aquesta campanya té com a objectiu recaptar 880.000 euros per crear un nou Centre de Neonatologia Avançada.





El nou centre posarà a disposició dels pares habitacions familiars d'ús exclusiu, amb tot l'equipament necessari perquè es puguin formar en l'atenció a les necessitats dels seus fills i fer-se càrrec de la seva cura.





El Servei de Neonatologia de la Vall d'Hebron és un dels pioners en aquest tipus d'enfocament, i és un dels dos únics centres de l'Estat acreditats per a la formació en NIDCAP® (un model de cura individualitzada del nadó, pell amb pell, centrat en el neurodesenvolupament).





Andrés Iniesta i la seva dona Anna Ortiz apadrinen la campanya i han realitzat un vídeo de suport en què animen a ciutadans i empreses que ho desitgin a fer les seves aportacions. Els mitjans de comunicació podran seguir la visita d'Andrés Iniesta i Anna Ortiz.