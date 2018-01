La CUP adverteix que està en risc el seu suport a Puigdemont

Riera ha valorat la sessió constitutiva del Parlament.





El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha considerat que el primer discurs del president del Parlament, Roger Torrent, "recula i traeix l'esperit de l'1 d'octubre" perquè no ho ha esmentat.





Així, ha advertit que està en risc el suport de la CUP a la investidura de Carles Puigdemont (JuntsxCat) si se segueix aquest camí.





La sessió constitutiva del Parlament per la CUP ha estat molt decebedor perquè "no ha servit per reprendre la república que es va proclamar en l'últim ple" el 27 d'octubre, quan es va declarar la república i després del qual es va intervenir l'autonomia i es van convocar eleccions.





"No compartim en absolut l'orientació política que s'ha establert avui, i no va en el bon sentit per a materialitzar la república ni consolidar el bloc independentista i republicà", segons Riera,





Riera ha avançat que no pensen donar suport a la investidura de Puigdemont si no hi ha un compromís de full de ruta netament republicana.





Per això, ha demanat a JuntsxCat i ERC començar ia un diàleg seriós sobre aquest full de ruta de la nova legislatura perquè "la CUP no és un xec en blanc i cal cuidar les formes després de més de 48 hores sense contactes: la CUP no es pot comprometre amb un Govern que es comprometi a l'autonomia ".





"S'han de cuidar els consensos i ens hem de posar d'acord en els programes" però, de moment, ni JuntsxCat ni ERC estan avançant en aquesta direcció, el que també fa que la CUP no hagi entrat a la Mesa, perquè no vol formar part de l'òrgan rector si és per desenvolupar polítiques autonomistes, ha assenyalat.