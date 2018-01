La urbana detinguda per matar la seva parella va confessar a una altra presa que el va enverinar abans

La urbana empresonada hi va confessar a una altra presa.





Rosa P, l'agent de la Guàrdia Urbana, a la presó per matar la seva parella, també policia, ha confessat a una altra interna que ella l'havia enverinat prèviament.





Així l'hi ha revelat la presa al jutge, en el marc d'una nova investigació, ja que l'agent empresonada ja li havia confessat a aquesta mateixa interna que havia buscat a un sicari i una arma per matar el seu exmarit .





Segons publica EL PERIÓDICO, la nova testimoni, companya de Peral a la presó de Wad-Ras, li va relatar com va morir el que havia estat la seva parella, Pedro L .. El cos d'aquest va aparèixer calcinat prop del pantà de Foix al maig de l'any passat.





Així, la interna va avisar d'aquests fets a un funcionari de presons, que va contactar amb l'exmarit, i aquest va decidir interposar una denúncia als Mossos, que han obert una investigació en paral·lel i des d'una altra unitat a la qual investiga el crim pel qual ella està a la presó.





La policia barcelonina va ser enviada a presó preventiva pel Jutjat d'Instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 16 de maig costat d'un altre agent del cos, Albert L., amb qui ella suposadament havia mantingut una relació, per presumptament matar el seu xicot Pedro R. i cremar el cadàver abandonant dins del seu cotxe a prop del pantà de Foix.





"PORNOVENGANZA"





A més d'aquest cas, tenia pendent la sentència a un altre agent de la Urbana per difondre una

1 f oto sexual de Rosa P. a tots els seus contactes de correu electrònic, el cas conegut com la 'pornovenganza', del que finalment ha quedat absolt.





El 9 de gener, el Jutjat Penal 17 de Barcelona, va concloure en la sentència que "no hi ha cap prova hàbil" que confirmi que aquest policia coneixia les claus per entrar en el compte de correu de la víctima, que està en presó preventiva per presumptament matar el que era el seu nuvi, també agent de la Urbana.