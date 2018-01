Meliá assegura que el 'procés' li ha costat més de tres milions d'euros

Escarrer ha presentat les dades en Fitur.





Meliá Hotels International assegura que la crisi catalana derivada del 'Procés' indenpendentista li ha suposat un impacte negatiu en el seu resultat brut d'explotació (Ebitda) de més de tres milions d'euros.





El conseller delegat de la cadena hotelera, Gabriel Escarrer, que ha presentat a Fitur 2018 les línies estratègiques de la companyia per als propers, ha assegurat que a partir de setembre "temporada molt important per al segment hoteler urbà" la incertesa política a Catalunya els va passar factura.





Escarrer ha assenyalat que l'octubre va ser un mes "nefast, desastrós" immediatament després del referèndum independentista de l'1 d'octubre, però que posteriorment, arran de l'aplicació del 155, la situació va millorar una mica en alguns sectors com el de negocis





No obstant això en alguns sectors com congressos, convencions i incentius, amb molt component de mercat internacional, amb clients procedents de mercats com el nord-americà l'alemany o el britànic "per desgràcia, no hi ha visibilitat", ha lamentat.





Escarrer ha explicat que la planificació de grups es realitza amb diversos mesos d'antelació i "és veritat que fins que no hi hagi una certa estabilitat a la zona, no hi ha visibilitat".





Per contra, la incidència del Brexit "gràcies a Déu ha estat mínima". De fet en 2017 el grup hoteler mallorquí va incrementar el percentatge del turisme britànic en els seus establiments i té a veure molt amb el tipus de canvi.





"De moment jo no veig res que ens estigui afectant en aquest sentit", va assegurar el directiu.