SCC acusa ERC i JuntsxCat de seguir desafiant l'Estat de Dret

José Rosiñol, president de SCC.





Societat Civil Catalana (SCC) ha acusat JuntsxCat i ERC de "seguir desafiant l'Estat de Dret, burlant-se de la democràcia i aprofundint la crisi a Catalunya" per voler investir Carles Puigdemont president de la Generalitat.





En un comunicat, l'entitat avisa que voler investir Puigdemont evidència que la voluntat de les dues forces de seguir apostant "per la via unilateral", el que consideren intolerable i antidemocràtic.





Després de demanar una nova etapa en què un Govern treballi per a tots els catalans, ha advertit que convocarien mobilitzacions per reclamar respecte a la Constitució si s'incomplís la legalitat i no es respectessin els drets de la ciutadania.