Albiol demana a Rivera un diputat per evitar la majoria independentista a totes les comissions

Albiol necessita un diputat per formar grup a la Cambra.





El president del PP català, Xavier García Albiol ha advertit al líder de Ciutadans, Albert Rivera, que si no presta un diputat al PPC perquè tingui grup propi al Parlament, els independentistes "tindran majoria absoluta en totes les comissions".





El PPC va aconseguir quatre diputats a les eleccions del 21D i per tenir grup propi són necessaris 5.





No obstant això, la líder de Cs a Catalunya, Inés Acostades, ja va descartar aquest dimarts cedir un dels seus parlamentaris per facilitar que el PP tingui grup propi.





La negativa de Cs ha causat malestar a les files populars, que han acusat públicament a Ciutadans de "poca generositat" i "molta arrogància".





Segons el PP, el partit d'Albert Rivera gestiona "malament" la seva victòria en les eleccions del passat 21 de desembre.





En semblants termes s'ha expressat Albiol, que ha dit a Albert Rivera que el PPC no necessita que Cs els doni suport per tenir subgrup parlamentari perquè ja el tenen "per llei".





VÍDEO DENUNCIANT L'ACTITUD Cs





El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha assegurat que el "egoisme" de Cs els fa "anteposar els seus interessos als de tots els catalans".





"Cedir un diputat al PP de Catalunya es tradueix en tenir més veus constitucionalistes al Parlament, no fer-ho és donar-li més protagonisme a l'independentisme. Gran error", ha afirmat en la mateixa xarxa social.





El PP fins i tot ha difós un vídeo a Twitter censurant l'actitud del partit de Rivera, en què recorda que després de les eleccions generals, "gràcies al PP", Cs va aconseguir presidir tres comissions al Congrés dels Diputats.





A la cinta, de menys d'un minut de durada, critiquen que Cs es negui a cedir un diputat i "regali protagonisme" als independentistes. Segons afegeix, no presta un diputat al PP, hi haurà un "constitucionalisme feble".