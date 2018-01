Una gala reivindicativa amb molta ironia per lliurar els X Premis Gaudí

Foto de Xavier Torres-Baccheta.





Els nominats als X Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català han donat aquest dimecres el tret de sortida a la nova edició dels premis.





Així el 28 de gener a l'Auditori del Fòrum de Barcelona viuran una gala reivindicativa amb molta ironia i que "reflectirà la complexitat de la situació" política.





"Serà una gala en què sortirà tot", ha dit la presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola, que ha aventurat discursos crítics políticament.





Passola ha subratllat que els deu anys dels premis es celebraran al costat del fet de ser un any "políticament molt complicat" amb una gala de guió crític.





La directora ha assegurat que estaran presents la crítica a l'anul·lació de l'impost a les operadores amb fins audiovisuals, "que el PP va enviar al Constitucional", i la reclamació a TV3 de l'IVA de subvencions.





La gala també acollirà referències al moviment feminista ia les denúncies d'assetjament sexual registrades pels seus homòlegs a Hollywood, "com a tot al que afecta d'una manera intensa al cinema".





La gala estarà dirigida novament per Lluís Danés, que l'any passat "va ser molt reeixida", estarà produïda per El Terrat i es prolongarà durant menys de dues hores, per la seva vocació de fer una producció àgil i atractiva, que apropi al públic al cinema .





FOTO DELS NOMINATS





L'Acadèmia ha acollit la seva tradicional foto de família amb tots els nominats a les 22 categories, amb el director Agustí Villaronga al capdavant, amb les 16 nominacions a la seva cinta 'Incerta glòria'.





"Fa molta il·lusió perquè en (les nominacions de) dels Goya no vam estar pràcticament, no existíem i em va fer pena", ha dit Villaronga.





"Quan tens més anys i has viscut coses, estan bé els relleus i que els premis toquin a persones a les que no els han tocat", ha celebrat sobre la nominació del seu equip.





Amb 14 nominacions i sent la segona favorita de la nit, la directora Carla Simón debutarà als Premis Gaudí amb "un sentiment que no coneixia", segons ha confessat, sensació que comparteix amb tot l'equip.





Ha assegurat no estar pensant en si conquistarà els 14 premis als quals està nominada, perquè estan sent dies intensos per a ella, de manera que si arriba, ja es posarà nerviosa.