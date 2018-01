El Govern central creu que Puigdemont no va delegar el vot perquè Rajoy va amenaçar amb recórrer al TC

Rajoy va amenaçar amb recórrer al Constitucional.





El Govern de Mariano Rajoy ha admès que s'ha produït "certa normalitat" a la sessió constitutiva del Parlament, en la qual s'ha triat al republicà Roger Torrent com a nou president de la institució.





A més, des de Moncloa creuen que ha tingut un efecte dissuasori seu anunci que recorreria al Tribunal Constitucional si es permetia que l'expresident Carles Puigdemoint i els altres exconsellers fugits a Brussel·les delega el seu vot.





A l'Executiu consideren que "no hi ha hagut sorpreses" en la sessió constitutiva del Parlament respecte a les majories a la Mesa, després de l'acord assolit entre ERC i Junts per Catalunya per situar a Torrent al capdavant de la Cambra.





Segons fonts del Govern, els diferents actes "s'han produït amb una certa normalitat".





Rajoy va anunciar aquest dimarts que el Govern recorreria immediatament al Constitucional si en la sessió constitutiva del Parlament es permetia delegar el vot des de Brussel·les a Puigdemont i els altres quatre exconsellers.





Segons l'Executiu, els fugats a Bèlgica no han sol·licitat aquesta delegació de vot (com sí que han fet els empresonats Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez) perquè el Govern havia anunciat que presentaria aquest recurs.





"No tenim cap dubte", recalquen, per insistir que aquesta amenaça del TC ha tingut efecte dissuasori.





LA TAULA D'EDAT





En qualsevol cas, les fonts de l'Executiu consultades subratllen que "en cap cas" les decisions adoptades per la Mesa d'edat que va organitzar avui el debat al Parlament pot establir cap tipus de precedent parlamentari.





Així, afegeixen que estaran atents a qualsevol decisió que prengui la Taula que formalment s'ha constituït aquest dimecres.





Aquest mateix matí, el Govern ja ha avançat que seguirà la manera en què s'anunciï la candidatura d'Puigdemont per "actuar en conseqüència".





Segons l'Executiu, tothom sap, "inclosos els seus", que Puigdemont no va a ser president i que només manté la seva candidatura amb afany "propagandístic".





Després que Torrent en el seu primer discurs davant el Parlament hagi dit que el seu objectiu és "cosir la societat catalana composta per identitats creuades", fonts de l'Executiu s'han expressat amb prudència a l'espera de veure quins són els seus pròxims moviments.