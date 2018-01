Creix la demanda d'un "canvi radical" de l'Estat autonòmic a Espanya

L'opció preferida és la de no fer canvis.





El president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), Cristóbal Torres, ha destacat que la reclamació d'un "canvi radical" en l'Estat autonòmic s'ha incrementat 8,5 punts en els últims deu anys.





Així, ja sigui per abolir les autonomies o per donar-los l'oportunitat de convertir-se en Estats independents, aquesta opció ha crescut en l'última dècada com recullen les sèries que té aquesta institució.





L'opció preferida sempre ha estat la de no fer canvis, que el 2009 era compartida per el 39,9% i el passat mes de desembre es va situar en el 37,8%, amb un caiguda de deu punts a l'estiu de 2012, en el moment més àlgid de la crisi econòmica. De fet, des de 2015, ha oscil·lat entre el 35 i el 38%.





La segona fórmula amb més suport és la d'un únic govern central sense autonomies, que va arrencar el 2009 amb un 12,1%, es va doblar amb la crisi fins al 25%, a partir d'aquí va començar a caure i des de llavors se situa en voltant del 17-18%.





INCREMENT DE LES COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES





L'increment de les competències autonòmiques es col·loca com a tercera opció amb un 16%, 3,2 punts menys que el 2009, mentre que els que demanen una retallada de competència s han passat del 15,3% de 2009 al 9,5% actual , encara que també va repuntar amb la crisi fins al 20%.





L'opció de reconèixer a les comunitats la possibilitat de convertir-se en Estats independents va iniciar la sèrie amb un 6,7% i després incrementar-se durant la recessió, ara està en el 9,4%.





MANTENIR EL SISTEMA AUTONÒMIC





Entrant ja en la interpretació de totes aquestes dades, el president del CIS ha destacat que els dos terceres parts dels espanyols (el 63,3%) volen mantenir el sistema autonòmic.





Això sí, tot i que apostin per reduir o augmentar competències o no fer cap canvi. Només una quarta part aposta per un model "radicalment diferent", ja sigui mitjançant la liquidació de les autonomies o en obrir la porta a l'autodeterminació. En aquest últim cas, només arriba al 9,4%.





En aquest sentit, ha posat en relleu que els defensors d'aquests canvis radicals han crescut 8,5 punts des de 2009, en passar del 18,8% al 27,%.





És a dir d'una cinquena a una quarta part dels entrevistats, mentre que els partidaris de mantenir el model autonòmic, encara que es facin canvis puntuals, han baixat 11,1 punts (74,4% a 2009 al el 63,3% actual).