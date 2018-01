Errors i negligències causen la meitat d'efectes adversos que pateixen els pacients d'atenció primària

Un 40% de pacients a la UCI pateix algun dany.





Els metges alerten que fins al 10 per cent dels pacients pateixen algun tipus d'efecte advers quan són atesos en hospitals o centres de salut espanyols.





A més avisen que en la meitat d'ocasions podrien evitar ja que són fruit d'errors, negligències o de la pràctica d'una medicina defensiva que "també té els seus riscos".





Així ho adverteixen des Organització Mèdica Col·legial (OMC) i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS).





"La gent ha de ser conscient que entrar en un hospital és un perill", ha defensat la presidenta sortint de SESPAS, Beatriz González.





ERROR O NEGLIGÈNCIA





Aquest concepte inclou qualsevol dany provocat als pacients com a conseqüència de la intenció de diagnosticar, prevenir, tractar i alleujar.





També inclou el dany ocasionat per un intervencionisme excessiu, sense que això signifiqui l'existència d'un error o negligència.





I encara que no hi ha moltes dades referent a això, s'estima que a Espanya un 9,3% dels pacients atesos en un hospital pateixen un dany d'aquest tipus.





Una xifra s'eleva al 11,2% entre els que són atesos en Atenció Primària, o fins a un 40% entre els ingressats en unitats de cures intensives (UCI).





RISCOS DE LES INTERVENCIONS SANITÀRIES





Aquest dany pot venir derivat dels riscos de qualsevol intervenció sanitària, ja que "no és possible garantir la seva absoluta innocuïtat", ha reconegut el president de l'OMC, Serafín Romero.





D'una banda, ha citat la medicina defensiva que porta a molts professionals a demanar proves i realitzar procediments innecessaris perquè "és molt difícil dir-li als pacients que no es preocupin perquè no tenen res".





"Ara és impensable que el metge no li doni res als seus pacients. Si no ho fem porta el pacient a pensar que no li donem importància. Però el 'com més millor" no és bo per a la salut ", ha afegit Andreu Segura, del grup de treball de SESPAS.





cribratges INNECESSARIS





A més, des SESPAS també han apuntat als riscos de promoure intervencions o cribratges innecessaris que en la sanitat privada estan justificats per la necessitat de cobrar més i en la pública per evitar possibles demandes dels pacients en cas que hi hagi algun problema.









Davant aquestes situacions, l'OMC i SESPAS reclamen al Ministeri de Sanitat que aprovi el barem de danys sanitaris per incrementar la seguretat jurídica dels professionals i redueixi la "variabilitat injustificada" de les indemnitzacions en processos judicials i extrajudicials.