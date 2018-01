L'Espanyol guanya al Barça contra tot pronòstic

No ha estat el dia de Messi





La primera part ha estat molt pobre quant a joc, ja que tots dos equips han sortit amb canvis en les alineacions respecte a les formacions titulars i s'ha jugat un futbol molt tàctic.

Per a l'Espanyol, el més important era no encaixar i allargar-ho quant més millor. Per això, han sortit amb un 4-5-1 molt rígid, renunciant a l'atac i dedicant-se a defensar.





El Barça, d'altra banda, ha fet el seu joc, dominant a plaer però sense tenir ocasions importants més enllà d'alguna apropada de Leo Messi.





A la segona part, els dos entrenadors han buscat més l'atac -sobretot Quique- però el protagonista del partit, per desgràcia, ha estat l'àrbitre, que ha tingut una actuació nefasta.





Primer, ha perdonat l'expulsió a Aaron per una clara manca a Sergi Roberto que suposaria la segona, i aquest error li ha fet beneficiar el Barça amb un penal molt rigorós que ha fallat Messi.





Aquest ha estat el punt d'inflexió, ja que l'Espanyol s'ha vingut a dalt i la grada ha començat a encimar als jugadors.





A falta de 3 minuts per al final, l'impensable ha succeït: gol de Melendo.





La tornada serà el dia 24 de gener al Camp Nou.