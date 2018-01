Alguns diputats de JuntsxCatalunya i ERC van perdre els papers amb els lletrats del Parlament

Segons publica El Confidencial Digital aquest juenes de fonts properes als lletrats del Parlament, el veredicte sobre la investidura de Puigdemont no va ser esperat per la bancada independentista i això va portar conseqüències per a ells.





Tot i que els líders d'ERC i JuntsxCatalunya havien mostrat en els dies previs el seu acatament a l'informe jurídic, un cop rebut el revés dels serveis jurídics de la Cambra, suposadament diversos diputats tant d'ERC i JxCat, van passar per les oficines dels lletrats per mostrar el seu descontentament.





Es va produir, afirmen els presents, un diàleg en què diversos diputats van arribar a alçar la veu ia gesticular de forma agressiva als lletrats i encara que l'incident no va anar a majors, algun dels vuit membres dels serveis jurídics de la Cambra, molt molest pel tracte rebut pels seus senyories catalana s'estaria plantejat la possibilitat de denunciar l'incident per un delicte de "presumptes amenaces".