Ingressa en un centre per a joves per agredir un noi al metro de Barcelona

La Fiscalia de Menors ha decretat l'ingrés en un centre per a joves per a un noi acusat d'agredir brutalment a un altre jove a l'estació Navas de la L1 del Metro de Barcelona, han informat aquest dijous els Mossos d'Esquadra en un comunicat.





Els fets van passar el 10 de desembre i van quedar gravats per les càmeres de seguretat de l'estació: sobre les 04.00 hores, l'agressor i la víctima van baixar del mateix tren discutint i el primer va tirar el segon per les escales de l'estació per després agredir amb un cinturó.





Un cop al terra, inconscient, la víctima va rebre diverses puntades de peu a la cara i el cap, i l'agressor va fugir amb dos amics que van ajudar a llançar l'home per les escales.





Els serveis mèdics van atendre poc després la víctima, que es recupera favorablement de les lesions, i els Mossos van iniciar una investigació que continua oberta per identificar els companys de l'agressor, tot i que ha permès descartar el mòbil del robatori.





La xarxa de càmeres de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha permès identificar el detingut, de nacionalitat espanyola i que en el moment dels fets tenia 18 anys, de qui la policia catalana sospita que va agredir la víctima després d'una discussió prèvia ocorreguda en el comboi en què viatjaven.