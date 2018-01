Zara, Movistar i Banc Santander són les marques més valuoses d'Espanya, segons Interbrand

Zara, marca líder





Zara (Inditex), Movistar i Banc Santander són les tres marques més valuoses d'Espanya, segons el rànquing de 'Millors Marques Espanyoles 2017' publicat aquest dijous per la consultora Interbrand.





En aquest informe, que ja va per la seva setena edició, es recullen les 30 marques més valuoses del país tenint en compte una sèrie de criteris: que la marca sigui 100% espanyola en el seu origen encara que pugui formar part d'un grup estranger; que tingui notorietat pública i rellevant per al consumidor final; que hi hagi informació financera pública sobre ella, i que les seves projeccions financeres contemplin un benefici positiu.





Per primera vegada des que es publica aquest informe, Zara, del grup Inditex, aconsegueix el primer lloc de la classificació després de veure augmentat el seu valor un 45%, fins els 15.452.000 d'euros.





El segueix Movistar, que perd una posició i passa a ocupar el segon lloc tot i haver reduït el seu valor un 12%, fins als 10.646.000 d'euros (-12%). Banc Santander repeteix en tercera posició, amb 5.576.000 d'euros, un 20% més.





En quarta posició se situa BBVA (4.694.000 d'euros i un augment del seu valor del 11%) i en cinquè lloc Berhska, també del grup Inditex, amb 1.415 milions d'euros, un 18% més.





De fet, el grup fundat per Amancio Ortega aconsegueix situar al 'top 10' d'aquest informe tres de les seves marques després d'elevar totes elles el seu valor a un doble dígit: Zara, en primera posició; Bershka, en cinquena, i Massimo Dutti, que escala tres llocs, fins a la novena posició, després d'haver augmentat el seu valor un 29%, amb 1.091 milions d'euros.





MERCADONA, SEGON MAJOR CREIXEMENT DE VALOR





Després del de Zara, el segon major creixement el registra Mercadona, un 31%, fins a 1.252.000 d'euros, el que la situa en el vuitè lloc del rànquing d'Interbrand, dos llocs més amunt que en l'edició anterior.





En sisena posició apareix Repsol (1.283 milions d'euros de valor); en setena, CaixaBank (1.281 milions); en vuitè lloc se situa Mercadona (1.252.000 d'euros); en novè Massimo Dutti (1.091 milions d'euros), i en desena posició figura Iberdrola (1.057 milions d'euros).





En els llocs del 11 al 20 se situen Mapfre, El Corte Inglés, Mahou, Dia, Prosegur, Gas Natural Fenosa, Reial Madrid, Mango, Bankia i Banc Sabadell. A les posicions del 21 al 30 apareixen el Futbol Club Barcelona, Seat, Cruzcampo, Bankinter, Endesa, Desigual, Estrella Galicia, San Miguel, Sanitas i Mutua Madrileña.





En aquesta edició es colen dues noves marques en l'informe: Estrella Galicia, en el lloc 27 amb un valor de marca de 288 milions d'euros, i Sanitas, en la posició 29, amb un valor de 250 milions d'euros.





De les 30 marques recollides en aquest informe, només sis han retallat el seu valor respecte a l'anterior informe: Movistar (-12%), Mango (-39%), Bankia (-13%), Endesa (-10%), Desigual ( -8%) i Sant Miquel (-6%).