​Lactalis retira a Espanya 550.000 productes fabricats en la planta francesa que va distribuir llet infantil contaminada

Polèmica per la fabricació de llet contaminada





Lactalis Nutrició Iberia, en coordinació amb les autoritats franceses i espanyoles, ha retirat a Espanya 550.000 unitats de productes de la planta de Craon (França) que va fer la llet contaminada i que, segons ha informat la companyia, estan sent tractats per un gestor de residus autoritzat .





L'empresa ha adoptat aquesta mesura de manera "voluntària", i amb "independència de la data de fabricació", per tal de facilitar el procés global de retirada com a conseqüència del "gran nombre" de lots involucrats en la mateixa.





A Espanya aquesta mesura afecta tots els lots d'un total de 37 referències de les marques 'Sanutri', 'Damira' i 'Puleva Bebe', així com diversos productes per metabolopaties i un mòdul de nutrició a força de maltodextrina en pols. Tots ells es venen de forma exclusiva en farmàcies i parafarmàcies.





Precisament, a Espanya hi ha hagut un cas d'un lactant afectat per salmonel·la que, segons les anàlisis realitzades per l'esmentat institut, estaria relacionat amb el mateix tipus de cep que els casos apareguts a França en les passades dates.





El passat 11 de desembre es va anunciar la retirada del mercat espanyol de diversos lots de les seves fórmules de llet en pols per a lactants com a mesura de precaució en estar fabricats en la mateixa línia de producció que els lots de les marques franceses relacionades amb casos de salmonel·la en aquest país.





El 21 de desembre quan es va anunciar l'ampliació de la retirada de tots els productes fabricats a la planta francesa des del 15 de febrer, ordenant als punts de venda retirar els productes i bloquejar per ser recollits i destruïts, així com als consumidors i professionals mèdics.





Així mateix, el 12 de gener, la companyia va acordar amb les autoritats franceses la retirada de la totalitat dels productes i, posteriorment, va clausurar la fàbrica per realitzar una auditoria una "desinfecció exhaustiva".





De fet, s'ha compromès a "eradicar" la causa d'aquesta contaminació i invertir "tots els mitjans necessaris" per garantir la seguretat de la planta, així com amb el Ministeri de Sanitat francès perquè aquest aprovi els plans d'acció i els controls que s'implementaran abans de reiniciar la producció.