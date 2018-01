Torrent vincula que hi hagi una reunió amb el Rei segons "el que passi en els següents dies"

El president del Parlament, Roger Torrent, vota en la constitució de la Cambra





El president del Parlament, Roger Torrent, ha vinculat aquest dijous trobar-se amb el rei Felip VI després del seu nomenament segons "el que passi en els següents dies", i ha detallat que el viatge a Madrid no està per ara previst.





"Veurem si s'ha de produir aquesta situació o no", que en tot cas pensa abordar després de la investidura del pròxim president de la Generalitat, ha afirmat en sengles entrevistes de Catalunya Ràdio i Rac1.





La constitució del Parlament s'ha de comunicar al Rei, al president de la Generalitat, al del Congrés dels Diputats i al del Senat.





És tradició que el monarca s'entrevisti amb l'elegit per a la Presidència, una situació que ja no es va produir el 2015, quan la Zarzuela no va convidar la llavors escollida, Carme Forcadell.





Torrent va ser elegit el dimecres president de la Cambra i, durant el mateix ple de constitució, va rebre la trucada del president de la Generalitat cessat i diputat electe de JuntsxCat, Carles Puigdemont, que el va felicitar i amb qui va parlar "de Girona i del paisatge compartit ", ja que resideixen en localitats veïnes: Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis.





Durant la breu trucada no van abordar la investidura de Puigdemont, ha aclarit, ja que preveu reunir-se primer amb tots els grups parlamentaris -aquest dijous ho fa amb CatECP i el PS-: "No seria respectuós amb la pluralitat política i la resta de grups si plantegés ia una hipotètica investidura ".





Preguntat per la qüestió, no ha descartat viatjar a Bèlgica per trobar-se amb Puigdemont, però ha rebutjat valorar la investidura telemàtica o delegada que s'ha plantejat perquè creu que correspon decidir-ho al conjunt de la Mesa: "Farem totes aquestes converses i veurem quin candidat suscita més consens, i si és Puigdemont hauríem de veure com ho fem".





SANTAMARIA





La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat aquest dijous al nou president del Parlament, Roger Torrent, que no comenci la seva carrera política "violentant la llei" i ha avisat que el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, "només pot ser elegit president de la Generalitat "amb una flagrant" vulneració de la llei.





En una entrevista a Cadena Cope, ha reclamat a Torrent que no "repeteixi l'espectacle" que la seva predecessora en el càrrec, Carme Forcadell, va donar els dies 6 i 7 de setembre amb l'aprovació de la Llei de Referèndum i de la de Transitorietat Jurídica: "va ser una burla a la democràcia", ha remarcat.





La vicepresidenta ha dit esperar que Torrent prengui decisions "respectant" la legalitat, el reglament del Parlament i la Constitució espanyola, i ha subratllat que la investidura de Puigdemont com a president no pot celebrar-se a distància.





En aquesta línia, ha assegurat que el Govern de Mariano Rajoy vol "adoptar tot tipus de mesures" perquè la investidura de Puigdemont "no es produeixi" perquè "és impossible".