Nou detinguts amb 745 quilos de cocaïna, la meitat oculta en pinyes

Nou detinguts per tràfic de cocaïna





La Policia Nacional ha detingut nou presumptes membres d'un grup de narcotraficants i ha confiscat 745 quilos de cocaïna, i una part (355 quilos) va viatjar des de Panamà fins a Lisboa oculta en pinyes en un carregament d'una empresa d'importació de fruita usada com a tapadora.





Aquest cos policial ha informat aquest dijous en un comunicat que l'organització adquiria la cocaïna i l'emmagatzemava en un habitatge de seguretat a Terrassa (Barcelona) on estava per un breu període de temps fins que era transportada als laboratoris de Madrid, on era processada i distribuïda.





Entre els detinguts hi ha dos germans de nacionalitat colombiana que lideraven el grup, que es dóna per desarticulat, i un d'ells era l'encarregat de realitzar aquests viatges a Madrid per carretera cada quinze o vint dies amb la droga.





Durant l'operació han estat desmantellats dos laboratoris ubicats a les localitats madrilenyes de Pinto i Nuevo Baztán, on es manipulava l'estupefaent.





En el marc d'aquesta actuació s'han fet sis escorcolls en què s'han intervingut més de 400.000 euros, dues premses hidràuliques, diverses bàscules de precisió, 3 envasadores i diversa documentació relacionada amb l'activitat il·lícita.





La investigació va començar a principis d'abril quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una organització, integrada majoritàriament per ciutadans colombians i liderada per dos germans, dedicada al tràfic de cocaïna.





LABORATORIS I "FINESTRETES"





L'avanç de les gestions policials va portar a la localització de diversos domicilis a Madrid capital que eren utilitzats com a laboratoris clandestins i "finestretes" de distribució en els quals residien els membres de l'organització.





A finals de novembre, els investigadors van tenir constància que els narcotraficants anaven a realitzar un nou viatge per a la compra de droga, de manera que van preparar un dispositiu per interceptar el vehicle que tornava de Barcelona.





Després de la inspecció de l'automòbil els agents van trobar 40 paquets de cocaïna, de forma cilíndrica i d'un quilogram cadascun, ocults en un habitacle sota la roda de recanvi i van detenir el conductor.





Arran d'aquest operatiu es van realitzar sis escorcolls en els domicilis utilitzats pels membres de la banda, a la província de Madrid i a Terrassa i es van localitzar 350 quilos de cocaïna emmagatzemada en diverses maletes en una furgoneta aparcada al garatge de l'immoble de Terrassa .





En aquest habitatge es va detenir també a quatre individus, tres d'ells d'origen colombià i un altre veneçolà, i es va intervenir diversa documentació relacionada amb empreses d'importació de fruita que podrien formar part de l'entramat empresarial utilitzat per a la importació de la cocaïna a Espanya.





PINYES BUIDADES





Analitzada aquesta documentació, els investigadors van comprovar que l'estupefaent podia entrar a la Península a través d'una empresa d'importació de fruita que era utilitzada com a "tapadora", i que transportava carregaments de pinyes per via marítima des de Panamà amb destinació al port de Lisboa.





Els agents van sol·licitar la col·laboració de la policia portuguesa per interceptar nous enviaments i van revisar 02:00 carregaments de fruita que van arribar al port lisboeta amb cinc dies de diferència: en total, els investigadors van localitzar 355 quilos de cocaïna a l'interior de pinyes que prèviament havien estat buidades i emplenades amb cocaïna envasada en cilindres recoberts amb cera groguenca.