El professor Luis Moreno publica el recopilatori d'articles 'Sociedades azarosas'

Luis Moreno publica 'Sociedades azarosas'





El professor i articulista Luis Moreno ha publicat 'Sociedades azarosas. España, Europa y el mundo, 2016-2017' (Los Libros de la Catarata), un recopilatori sobre els seus escrits durant aquests dos anys en què parla de temes d'actualitat com el procés sobiranista a Catalunya, el referèndum del Brexit i l'elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units.





Es tracta d'un compendi de successos imprevistos a nivell nacional i internacional. que causen expectació i que l'autor analitza, segons subratlla Moreno a la presentació del llibre.





"Tot i els intents d'analistes i científics socials per racionalitzar el desenvolupament dels esdeveniments humans i la seva evolució seqüencial, sempre hi ha un element imprevisible en desenvolupar-se de les nostres societats", afegeix.





Els escrits han estat publicats anteriorment en mitjans de comunicació com Pressdigital, Catalunyapress, Galiciapress, The Economy Journal, Público, Agenda pública o La Voz de Galicia.





EIXOS TEMÀTICS





El llibre es divideix en sis eixos temàtics i els articles s'ocupen, per exemple, dels "efectes de la desigualtat com a possible preludi de guerres o de la injustícia provocada pels tramposos fiscals". Els efectes de la immigració, l'auge del populisme o les dificultats per a la construcció política d'Europa formen part també dels capítols de 'Sociedades azarosas'.





Entre els temes concrets, destaca també el terrorisme a Europa i els atemptats de Catalunya a l'agost de 2017. De les notícies europees, figuren l'elecció d'Emmanuel Macron com a president de la República Francesa i els comicis alemanys amb Angela Merkel com a líder indiscutible.





Els temes socials juguen un paper destacat, com ara les matances als Estats Units per armes de foc (més de 32.000 a l'any), el paper de les dones treballadores o la corrupció, i és que societat i política queden entrellaçades: "No és aventurat preveure que, en un futur no llunyà, pesarà cada vegada més en la conducta electoral dels votants la seva consideració respecte al factor humà dels polítics i la seva credibilitat", explica en la presentació inicial del llibre.





ALTRES PUBLICACIONS





Luis Moreno és professor d'Investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a l'Institut de Polítiques i Béns Públics. Entre les seves publicacions figuren 'Escocia, nación y razón' (1995), 'La Federalización de España' (1997), 'Ciudadanos precarios' (2000), 'La Europa asocial (2012), 'Europa sin Estados' (2014) i 'Trienio de mudanzas' (2016).