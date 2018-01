Arrimadas sosté que Torrent, Puigdemont i Junqueras volen perllongar el procés

Arrimadas tem el continuisme de Torrent





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dijous que el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont; l'exvicepresident Oriol Junqueras, i el nou president del Parlament, Roger Torrent, voldran allargar el procés sobiranista i tornaran a fer el mateix que en la legislatura anterior.





"Alguns estan lluitant per allargar aquest procés", ha sostingut en una entrevista a TV3, en què ha reiterat que Puigdemont no pot ser president de la Generalitat perquè, al seu parer, està fugit a Brussel·les, ha perdut les eleccions i no té un projecte per a tots els catalans.





Per a Arrimadas, el millor que li pot passar a Catalunya és tenir un Govern que torni a la legalitat i al sentit comú, i ni Puigdemont, Junqueras ni Torrent "seran capaços de fer-ho", perquè considera que estan compromesos amb la independència.





Segons la seva opinió, l'important són els fets i "sembla que no hi haurà massa canvis", i ha admès que li hauria agradat poder governar per frenar el procés sobiranista.





RIVERA





El president de Cs, Albert Rivera, ha advertit el Govern central que el nou president del Parlament no és conciliador tot i el discurs que va pronunciar després de ser elegit per al càrrec, i ha augurat que els partits independentistes seguiran treballant per la secessió de Catalunya.





Si el Govern central considera que "és conciliador el nou president", és perquè "no el coneix", ha declarat abans de recordar que fins fa poc Torrent es presentava en el seu perfil de Twitter com "diputat de la nova República catalana".





En una entrevista a Onda Cero, Rivera ha indicat que a la sessió constitutiva del Parlament, celebrada aquest dimecres, es va veure com el diputat Ernest Maragall, també d'ERC, va dir "el que pensen de veritat" en aquest partit, mentre que el discurs de Torrent va ser més aviat "el que han de dir per no incórrer en possibles delictes".





En la seva opinió, el Codi Penal i l'article 155 de la Constitució han marcat "la línia d'on no es poden sortir" els polítics independentistes.