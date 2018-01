Aliança entre Alimentaria i Caixabank per internacionalitzar l'agroalimentació

J.Antonio Valls (Alimentaria) i Juan Antonio Alcaraz (CaixaBank) / ALIMENTARIA EXHIBITIONS





El director general d'Alimentaria Exhibitions, J.Antonio Valls, i el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, han signat un acord de col·laboració pel qual s'alien per reforçar la internacionalització del sector agroalimentari i impulsar la competitivitat d'aquesta indústria a través de la innovació i la qualitat.





En virtut d'aquest acord, CaixaBank comptarà a The Alimentària Hub, l'àrea d'innovació de la fira, amb un espai exclusiu on assessorarà sobre els mercats exteriors més interessants per a les empreses del sector, ha informat Fira de Barcelona en un comunicat.





Alcaraz ha destacat l'aposta del banc per la innovació i la internacionalització, "oferint solucions financeres que facilitin als clients les exportacions", mentre que Valls ha afirmat que l'acord reforçarà el creixement de la indústria alimentària, un dels principals motors de la economia espanyola.





La propera edició d'Alimentària se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona del 16 al 19 d'abril i ho farà conjuntament amb Hostelco, el saló internacional de l'equipament per a la restauració, l'hostaleria i les col·lectivitats.





D'aquesta manera, ocuparan més de 100.000 metres quadrats de superfície expositiva -pràcticament la totalitat del recinte- i convocaran a més de 4.500 empreses, el 27% estrangeres.