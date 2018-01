Junqueras amenaça amb acudir al TEDH si no se li permet anar al Parlament

Junqueras vol assistir al ple d'investidura





L'ex vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, amenaça amb acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) si el Tribunal Suprem (TS) no li permet assistir a les sessions del Parlament català, on és diputat.





Junqueras recorrerà també amenza amb acudir al TEDH si el TS no permet a Institucions Penitenciàries que li concedeixi el trasllat a una presó catalana.





Així s'exposa en el recurs interposat davant la Sala contra la decisió del magistrat Pablo Llarena de no permetre la seva sortides i únicament concedir-li la delegació del seu vot, si així ho estima el Parlament.





“Hem d'acudir en alçada davant aquesta Sala no només per esgotar la via interna davant una eventual impugnació en els tràmits d'empara constitucional i demanda davant el TEDH”.





El lletrat de Junqueras, Andreu Van donin Eynde, assegura tenir la certesa que el tribunal europeu “serà sensible als nostres arguments que no són uns altres que els que reclamen una interpretació favorable a la vigència plena del dret a la participació i representació política sense oblidar els drets inherents a la persona relacionats amb el gaudi de les seves relacions familiars (que podrien vincular-se tant a drets constitucionals personals, dignitat o intimitat, o expressament al dret a la vida familiar)".





TRASLLAT I ASITENCIA Al PARLAMENT





L'escrit de súplica ha estat presentat aquest dijous 18 de gener davant la Sala penal del Tribunal Suprem, contra la decisió per la qual divendres passat el jutge de la causa contra el procés sobiranista, Pablo Llarena, va denegar el permís per que aquest pogués assistir a la sessió constitutiva del Parlament.





Junqueras insisteix que ha de ser traslladat a un presó pròxima al seu domicili per poder assistir a la sessió d'investidura que se celebrarà previsiblement en uns dies.





En el seu escrit, l'advocat Andreu Van den Eynde argumenta que la decisió de Llarena produeix "distorsió de la institució parlamentària", mentre que el trasllat del diputat electe d'ERC a una presó a Catalunya i els permisos per assistir a les sessions de la càmera catalana implicarien garantir els seus drets processals i personals "com són els inherents a estar a menor distància de la seva dona i sobretot dels seus fills".





Per això, suplica als magistrats que autoritzi el trasllat del seu client al Centre Penitenciari Brians 1 (pròxim al seu domicili) oa un altre dependent de l'Administració Penitenciària de Catalunya la proximitat permeti a Junqueras desenvolupar la seva activitat de participació política així com estar a prop de la seva dona i fills menors d'edat.





Sol·licita també que s'autoritzin els permisos de sortida o excarceracions per a la seva assistència al ple d'investidura que es produirà transcorregut un màxim de deu dies des de la constitució del Parlament el dimecres "o bé es determini la conveniència d'atorgar aquests permisos perquè el dret de participació política pugui efectuar-se en futurs plens ".