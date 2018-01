L'advocat belga de Puigdemont revela que es va retirar l'euroordre després de contactes entre fiscalies

Detalls de com es va retirar l'euroordre





L'advocat belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, ha revelat aquest dijous que la Fiscalia espanyola va retirar l'ordre de detenció europea contra el president de la Generalitat cessat després dels "contactes" que van mantenir les fiscalies de tots dos països.





En una entrevista a 'La Directa', ha assegurat que la fiscalia belga va convèncer a l'espanyola que Puigdemont i els exconsellers que també estan a Brussel·les serien considerats impunes, de manera que els tribunals belgues rebutjarien la seva extradició.





"Un cop entès que perdrien el cas, la Fiscalia espanyola va decidir retirar l'ordre de detenció europea", ha sostingut Bekaert, malgrat destacar que la Fiscalia belga donava suport l'extradició, sobretot per mantenir l'amistat amb l'espanyola, i es va esforçar per persuadir el tribunal belga que es dugués a terme.





Sobre si Puigdemont i els exconsellers podran tornar a Catalunya, ha deixat clar que només podran fer-ho si es retira l'ordre de detenció a Espanya, i ha constatat que, segons la Constitució belga, no es pot sancionar un càrrec públic per tot el que fa en l'exercici de la seva funció.





Així, ha argumentat que si el Parlament flamenc hagués organitzat un referèndum sobre la independència de Flandes, i l'hagués proclamat i executat, "ni amb tots els esforços del món podrien posar als ministres a la presó, això és impossible".





"El màxim que es podria fer és anar al TC i anul·lar la decisió per inconstitucional. És el que Espanya va fer mitjançant la retirada de l'autonomia amb el 155, però no es pot castigar el president i consellers, personalment", ha apuntat.





Preguntat per la separació de poders a Espanya, ha assegurat que vol creure que el Govern no va ordenar als jutges la detenció dels polítics catalans, destacant que formalment no ho pot fer però "de manera informal, mai se sabrà si va passar".





"La detenció de consellers catalans per motius polítics no és precisament una mostra d'imparcialitat", ha assenyalat, i creu que els dimonis del passat ressorgeixen quan es toquen determinats temes, i més quan, al seu parer, durant la transició espanyola no es va depurar l'Exèrcit, l'Administració pública i la Magistratura.





"FRANCO SEGUEIX VIU"





Per a Bekaert, durant el franquisme existia una mentalitat anticatalana que ha ressuscitat recentment: "Quan es tracta de bascos i catalans, l'Estat perd tota la racionalitat. Quan es tracta de la unitat d'Espanya, Franco segueix viu".





S'ha mostrat convençut que si els independentistes governen es mantindrà l'article 155 a Catalunya" i Europa no farà res", i ha dubtat que això canviï encara que hi hagi una actitud més moderada dels primers.





PUIGDEMONT SOBRE L'1-O





Carles Puigdemont ha assegurat aquest dijous que la resposta del Govern espanyol al referèndum de l'1 d'octubre es va basar en el militarisme i va ser "un atac directe als drets humans".





Ho ha dit en un apunt al Twitter en què lamenta que la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, s'hagi referit als constitucionalistes com a soldats: "Són incapaços de parlar de la composició del Parlament utilitzant termes polítics".





"La seva militarisme institucionalitzat ha arruïnat el concepte més bàsic de la política, la democràcia i l'Estat de dret. I, com van demostrar l'1 d'octubre, és un atac directe als drets humans", ha destacat.