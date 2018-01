PP demana a PNB que "abandoni la temptació d'impulsar el dret d'autodeterminació"

Amaya Fernández, secretària general del PP basc





La secretària general del PP basc, Amaya Fernández, ha reclamat al PNB que "abandoni qualsevol temptació d'impulsar el dret d'autodeterminació" a la Ponència de Autogovern del Parlament basc.





En una roda de premsa a Bilbao, la dirigent del PP basc ha instat el Govern basc i el PNB a "deixar de jugar amb foc" i "trencar vincles amb les mans que gronxen el bressol de la inestabilitat al País Basc", en relació a la plataforma en favor del dret a decidir Gure esku Dago, que ha qualificat com el "germà petit" de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).





"Són els mateixos que volen a Euskadi el que l'ANC està fent a Catalunya: empobriment, fugida d'empreses, caiguda del turisme, pèrdua d'oportunitats d'ocupació per al conjunt dels bascos", ha advertit Amaya Fernández, que ha remarcat que " fins l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha reconegut que no hi ha viabilitat quan es va en contra de la llei "i, a més, al País Basc" més del 80% dels bascos diu sistemàticament que no volem la independència".





D'aquesta manera, ha apuntat que, quan les consultes que impulsa Gure esku Dago estan tenint "molt poc èxit i mala acollida" entre els ciutadans bascos, "hi continua havent responsables institucionals del PNB de primer nivell" que els donen suport amb la seva participació. Així mateix, ha recordat que dirigents com els tres diputats generals o alcaldes de les capitals basques han avalat les manifestacions a favor de Procés català.





Fernández ha realitzat una crida al Govern basc perquè, "veient les conseqüències" del procés català, "es a part d'aquest tipus de col·lectius i no avivi les conseqüències que això pot tenir". De la mateixa manera, ha instat el PNB a que "no freni la desfeta que aquest tipus d'iniciatives està tenint ja".





La dirigent del PP basc ha demanat "responsabilitat i coherència" perquè se centrin "tots els esforços en les coses que veritablement són importants per als bascos", i s'abandoni "qualsevol temptació d'impulsar el dret d'autodeterminació" en el si de la ponència de Autogovern.





"Aquestes temptacions expliquen el gener negre que estem tenint", ha advertit Amaya Fernández, que ha destacat que Euskadi ha registrat "el pitjor balanç d'autònoms" dels últims cinc anys, se succeeixen "contínues" les vagues en Educació i els alumnes tenen "les pitjors competències de la seva història en competències com a ciències i matemàtiques, i la Sanitat basca" no aconsegueix col·locar cap hospital entre els 20 millors del país ".