Gas Natural Fenosa subministra GNL en els ports on opera Baleària

Joaquín Mendiluce (Gas Natural Fenosa) i Adolfo Utor (Baleària)





Gas Natural Fenosa i Baleària han signat aquest dijous el primer contracte de subministrament de 'bunkering' de gas natural liquat (GNL) per a la propulsió de vaixells a Espanya, un acord exclusiu que té un termini de 10 anys, han informat en un comunicat conjunt .





L'acord l'han signat el president de Baleària, Adolfo Utor, i el director de Comercialització Majorista Ibèrica de Gas Natural Fenosa, Joaquín Mendiluce, en el marc de la Fira Internacional del Turisme (Fitur) de Madrid.





Aquest subministrament es realitzarà en una primera fase en els ports de Barcelona, València i Algesires, ampliant-se a tots els ports peninsulars en què opera Baleària, així com a tota la nova flota propulsada per aquest combustible que incorpori, en la seva aposta pel GNL com a combustible ecològic.





Gas Natural Fenosa disposarà d'un vaixell dedicat al 'bunkering' de GNL al Port de Barcelona, i en el cas dels ports de València i Algesires dues companyies estan treballant per desenvolupar una solució terrestre.





"L'acord que hem assolit amb Baleària així ho corrobora, ja que hem dissenyat una solució tècnica diferent per a cada un dels ports en els que realitzarem el subministrament de gas", ha destacat Mendiluce.





Per la seva banda, Utor ha recordat que la naviliera està construint els dos primers vaixells propulsats per GNL que operaran a la Mediterrània: "Està previst que a principis de l'any que ve comenci a operar el primer, el que ens converteix en pioners en l'ús de GNL ".