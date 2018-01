El professor de Tremp denunciat per tuits de forces policials afirma que són crítica i sarcasme

Manel Riu ha declarat aquest dijous als jutjats de Tremp





El professor de Tremp (Lleida) denunciat per la Guàrdia Civil per un suposat delicte d'incitació a l'odi a Twitter i Facebook per relatar una discussió amb diversos agents per les càrregues policials de l'1 d'octubre i publicar missatges contra forces policials i polítics ha declarat aquest dijous al jutjat de la localitat, on ha assegurat que les seves publicacions són de crítica i d'humor sarcàstic.





El seu advocat, Enric Rodes, ha explicat que el professor, Manel Riu, ha qüestionat l'atestat de la Guàrdia Civil assegurant que ell ni insultar ni faltar els agents, i ha rebatut els arguments del fiscal sobre els tuits dels que ha dit que són "de crítica i d'humor sarcàstic".





"No s'ha pogut acreditar que hagi insults dirigits a la Guàrdia Civil ni a cap institució. El que sí hi havia era bromes o crítiques a l'actuació policial. El que sí que hi havia eren bromes", ha dit el lletrat a la porta del jutjat on Riu ha rebut el suport d'amics i simpatitzants de la seva causa.





La Guàrdia Civil ha elaborat un atestat sobre l'assumpte que conté 119 pàgines, la majoria referides als missatges de Riu a les xarxes socials.





El mateix professor el dilluns, quan va explicar a Twitter que declarava aquest dijous, va escriure que eren un centenar els tuits investigats i posava alguns exemples, entre ells aquest: "El meu volum fa que ningú em prengui per una ballarina del Bolshoi. El careto de l'Albiol fa que ningú el prengui per un ésser intel·ligent. A més després dels fets confirmen les dues suposicions".





Després de ser denunciat per la discussió que va mantenir amb agents de la Guàrdia Civil en un gasolinera a Tremp, va escriure al Facebook: "En aquests moments, o tens una denúncia 'piolinera' per incitació a l'odi o no ets ningú, doncs jo ja tinc la meva i ja he hagut d'anar a declarar a la caserna".