La jutge encausa el primer oficial del vaixell rus i el patró del pesquer que van xocar a Barcelona

Pesquer enfonsat El Fairell / Salvament Marítim





La titular del Jutjat d'Instrucció 19 de Barcelona ha tancat la instrucció per l'enfonsament del pesquer 'El Fairell' en aigües barcelonines el 20 de març de 2017 en què van morir dos dels seus mariners i ha decidit encausar el primer oficial del vaixell rus i al patró del vaixell de pesca.





En una resolució, la magistrada considera que hi ha prou indicis recollits durant la instrucció per a considerar que hi va haver en els dos manca de diligència i que hi ha concurrència de culpa, d'acord amb un informe tècnic, d'aquests dos tripulants.





En canvi, acorda arxivar la causa respecte al capità del vaixell rus, V.T., en resultar provat que quan es va produir l'abordatge havia abandonat el pont de comandament per anar a dinar, deixant a càrrec de la navegació al primer oficial.





Sobre les 15 hores del 20 de març, a una milla nàutica del Port de Barcelona, es va produir un abordatge entre el vaixell mercant de bandera russa 'Midvolga 2' i el vaixell pesquer 'El Fairell' quan el primer operava a maniobra de sortida per la bocana sud del Port i el pesquer operava a maniobra de recalada a la bocana nord.





Segons relata la sentència, aquell dia hi havia bona visibilitat i el mar estava en calma, i el capità del vaixell rus, després d'efectuar un canvi de rumb per iniciar navegació al seu destí final, Alexandria, va abandonar el control del pont de comandament deixant-al primer oficial, Dimitry P.





El primer oficial va visualitzar manualment i amb instruments tècnics de navegació al pesquer espanyol, mantenint el mateix rumb i velocitat, "sense advertir del risc de col·lisió malgrat que el rumb de tots dos conduïa a una situació d'encreuament amb elevada probabilitat".





NO VA REACCIONAR





A més, no va reaccionar "fins que la col·lisió ja era imminent", moment en el qual va dur a terme maniobra d'evasió i alarmes acústiques, que no van evitar l'abordatge, afirma l'acte.





Per la seva banda, el patró d' 'El Fairell' Javier H.C., tot i que no li corresponia, segons la reglamentació marítima, realitzar maniobra d'evasió, "no va mantenir la deguda vigilància de la navegació, de manera que no va adoptar cap mesura per intentar evitar l'abordatge o minimitzar-ne les conseqüències".





Com a conseqüència de l'abordatge i posterior enfonsament, van morir dos mariners del pesquer i van patir ferides el patró i un altre mariner.