Roger Guasch, nou director general del RCD Espanyol

Roger Guasch relleva Ramon Robert





El RCD Espanyol ha anunciat aquest dijous que Roger Guasch serà el nou director general corporatiu del club, en substitució del destituït Ramon Robert i després de deixar la direcció del Gran Teatre del Liceu de Barcelona per emprendre una nova aventura empresarial en l'entitat presidida per Chen Yansheng .





"El Consell d'Administració del RCD Espanyol de Barcelona ha nomenat Roger Guasch i Soler (Barcelona, 1966) com a nou director general corporatiu de l'entitat", ha anunciat el club en un comunicat.





Doctor Enginyer Químic per l'Institut Químic de Sarrià, compta amb diferents postgraus a ESADE i IESE, és un executiu "amb una consolidada trajectòria tant en la gestió privada com en la direcció d'entitats d'àmbit públic i en les relacions amb les administracions".





Guasch, des d'octubre de 2013, dirigia el Gran Teatre del Liceu de Barcelona i va ajudar al sanejament econòmic de la institució i va impulsar, segons destaca el club blanc i blau, l'àrea de patrocini i mecenatge, la seva imatge artística i el seu caràcter social.





Anteriorment a la seva actual etapa al Liceu havia ocupat llocs de responsabilitat directiva en empreses com Aliança, Chupa Chups o Solving Efeso Consulting; al RCD Espanyol, i com a màxim executiu de l'Àrea Corporativa de l'entitat, vetllarà per assolir l'objectiu d'impulsar el desenvolupament del club en la seva vessant operativa i de gestió.





MITJANS DE FEBRER





Guasch s'incorporarà a l'Espanyol gradualment des de mitjans del mes de febrer, de mutu acord amb el Liceu, on finalitzarà definitivament la seva etapa professional al mes de març.





D'aquesta manera, l'efectiva incorporació del nou director general corporatiu es durà a terme entre finals del mes de febrer i inicis de març, moment en què compareixerà davant els mitjans de comunicació per a la seva presentació oficial per part del club.





El nou director general corporatiu reportarà directament al Consell d'Administració ia la seva comissió executiva.

Guasch liderarà l'Àrea Corporativa, que inclou els departaments d'Administració i Finances, Comercial i Màrqueting, Social, Comunicació, Recursos Humans, Internacional i Serveis Generals.