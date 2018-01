Iceta i Domènech traslladen a Torrent que no investiran Puigdemont

Roger Torrent i Xavier Domènech





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha traslladat aquest dijous al president del Parlament, Roger Torrent, que seria un "gravíssim error" investir el líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont, i permetre que tant ell com els altres quatre diputats que estan a Brussel·les deleguin el seu vot. De la mateixa manera, el líder de CatECP, Xavier Domènech, ha traslladat a Torrent, que el seu grup votarà en contra de la "inviable" investidura de Carles Puigdemont.





Ho han fet en les reunions que s'han celebrat en el marc de contactes de Torrent amb els líders dels grups per abordar la sessió d'investidura.





En roda de premsa posterior, Iceta ha descartat l'intent d'investidura de Puigdemont perquè s'hauria de fer mitjançant mecanismes antireglamentaris, no podria exercir les seves funcions amb normalitat i impediria avançar cap a "l'estabilitat" que ara necessita Catalunya.





Iceta ha assenyalat que Catalunya necessita tornar a la legalitat i tenir un Govern amb membres que puguin exercir les seves responsabilitats amb plenitud i que obri una etapa de diàleg amb el Govern central.





Ha defensat que els lletrats del Parlament ja han indicat que no és possible investir Puigdemont a distància perquè el reglament exigeix la presència física en el ple.





CATECP





El líder d'CatECP, Xavier Domènech, ha recordat que els lletrats del Parlament ja han indicat de manera "clara i diàfana" que no es pot produir una investidura telemàtica ni delegada.





Més enllà d'això -ha afegit- és evident que tampoc és viable investir Puigdemont perquè "la Generalitat de Catalunya està a Catalunya i la recuperació de l'autogovern després del 155 s'ha de fer des de Catalunya i no des de Brussel·les".





Preguntat per si donarien suport a un altre candidat de JuntsxCat o ERC, ha destacat que li correspon al bloc independentista poder conformar un Govern perquè va guanyar les eleccions però que els comuns no participaran en cap cas en un Executiu en què estigui JuntsxCat.





"És un partit que ha practicat polítiques antitètiques i està conformat pel PDeCAT i CDC, que ha saquejat -el Palau de la Música- i està condemnat per un cas de corrupció", ha afegit, i ha urgit a formar com més aviat millor un Govern que permeti deixar enrere l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





VOT DELEGAT





Preguntat per si els comuns donaran suport al vot delegat dels cinc diputats que estan a Brussel·les, Domènech ha explicat que no ho van demanar en la sessió constitutiva del Parlament i que "no es poden canviar les regles del joc en funció de les votacions per forçar-les" .





"Cal recuperar la normalitat democràtica com més aviat millor i no es pot forçar més cada nova votació", ha insistit, i ha assenyalat que els lletrats també s'han mostrat contraris a que puguin delegar el seu vot, a diferència dels que estan a la presó .





Domènech també ha recordat que Torrent va manifestar fa uns dies com a portaveu d'ERC -encara no era president del Parlament- que s'havien de respectar els informes dels lletrats: "Esperem que aquest compromís es compleixi pel bé del país".