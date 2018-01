Ciutadans es quedarà amb l'escó d'Albiol al Senat

Albiol al costat de José Montilla.





El PP està molt a prop de perdre l'escó al Senat que ocupa el president del PP català, Xavier García Albiol, en favor de Ciutadans.





Una situació que es dóna pels resultats de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre i la nova distribució d'escons, que va variar el repartiment dels vuit senadors autonòmics que tria el Parlament.





En aquest moment, dos dels senadors són del PDeCAT, dos d'ERC i un, respectivament, del PSC, de Catalunya Sí que és Pot, de Ciutadans i del PP.





Aquest últim, que ocupa García Albiol, és el que en teoria passarà a Ciutadans després de guanyar aquest partit les autonòmiques i quedar-se el PP en quatre diputats.





El repartiment dels senadors autonòmics es realitza de forma proporcional al nombre de diputats catalans que té cada formació, però depèn en últim terme d'una decisió política dels grups.





En tots els legislatius és habitual la cessió d'uns llocs a canvi d'altres oa canvi de suport parlamentari, per exemple.





La distribució serà decidida per la Mesa del Parlament. Diferents fonts parlamentàries apunten que Ciutadans podria tenir dos o tres senadors autonòmics (té un), ERC i JuntsxCat altres dos cada partit (com ara) i el PSC, un (el que té).





El senador dels 'comuns' dependria dels que obtingui finalment Ciutadans: si es queda amb dos, l'últim els correspondria a ells i mantindrien l'escó actual.





El del PP es dóna gairebé segur per perdut. Podria rebre un escó d'un altre partit com podria ser Ciutadans, però les relacions entre tots dos s'han complicat després de les eleccions catalanes i ni tan sols el partit taronja està disposat a cedir-li un escó perquè formi grup propi al Parlament.





Falten encara setmanes perquè es resolgui aquesta qüestió. Els òrgans del Parlament hauran de decidir el repartiment i donar temps als grups perquè presentin candidats. Les votacions tindran lloc en un proper Ple del nou legislatiu català, encara sense data.





CIUTADANS, SENSE SENADORS ELECTES





Ciutadans no té senadors elegits a les urnes, en les eleccions generals de 2016, sinó que els seus tres representants a la cambra alta han estat designats per altres tants parlaments autonòmics.





Un d'ells és Xavier Alegre, senador per Catalunya, que seu al costat de Tomás Marc, designat per l'Assemblea de Madrid, i Luis Gresol, senador per les Corts Valencianes.





El partit taronja ha estat però molt crític amb aquesta pràctica tan habitual al Senat i ara mateix manté el rebuig a cedir un diputat al PP al Parlament perquè formi allí el seu grup.