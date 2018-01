El Rei Felip VI no ha de rebre a Roger Torrent

El Rei Felip VI no ha rebut, des de la seva proclamació, a cap president de Parlament autonòmic ni després de la seva elecció com a president de la Cambra en qüestió ni per complir el tràmit que aquest li comuniqui la investidura del president del Govern autonòmic corresponent.

El seu pare, el Rei Joan Carles, si va adoptar el costum de rebre els presidents de les Cambres catalana, basca i gallega perquè li lliuressin en persona el document oficial que acredita la investidura del president del Consell de Govern autonòmic, abans de signar el decret del seu nomenament.

No obstant això, aquesta comunicació en persona no és preceptiva i es tractava més aviat d'una deferència.





El recent elegit president del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha afirmat en entrevistes radiofòniques que el que ell es reuneixi o no amb el Rei "dependrà del que passi en els següents dies".





També ha deixat clar que encara està per veure "si s'ha de produir aquesta situació o no" i que, en tot cas, això ho abordarà després de la investidura del pròxim president de la Generalitat.

El reglament del Parlament català estableix que...









