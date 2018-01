El rescat de les autopistes en fallida costarà més de 1.000 milions a les arques públiques

El rescat començarà per la radial R-4 Madrid-Ocaña.





El Ministeri de Foment iniciarà aquest proper mes de febrer el 'rescat' de les nou autopistes de peatge en fallida, una operació que generarà un cost de més de 1.000 milions d'euros a les arques públiques.





El Departament que dirigeix Íñigo de la Serna no té encara determinada la quantitat que haurà de pagar aquest mateix any als actuals concessionaris d'aquestes vies per compensar la inversió que van realitzar en la seva construcció.





SUPERIOR A 1.000 MILIONS





No obstant això, reconeix que serà superior al màxim de 1.000 milions d'euros que espera guanyar amb la posterior readjudicación de les autopistes a empreses privades a través d'un concurs públic, segons van informar en fonts de Foment.





La diferència entre les dues quantitats serà l'impacte que el 'rescat' de les autopistes fallides tindrà en el dèficit públic. "L'impacte en el dèficit és indiscutible", assumeixen aquestes fonts.





Malgrat això, descarten que afecti als plans d'estabilitat o al protocol de dèficit excessiu, això és, els compromisos d'Espanya amb Brussel·les, en tractar-se d'un tema puntual, per atendre "a una situació extraordinària".





En l'últim pla d'estabilitat enviat a Brusselles, el Govern va xifrar en uns 2.000 milions el cost del 'rescat'. Del seu costat, els creditors de les autopistes, els fons que es van quedar amb el deute d'uns 3.200 milions que suporten, ja han avançat que reclamaran a l'Estat 4.500 milions.





LA RADIAL MADRID-OCAÑA





El Ministeri de Foment començarà a rescatar les autopistes de peatge en fallida el proper mes de febrer quan preveu assumir la gestió d'una primera d'elles, la radial R-4 Madrid-Ocaña.





El rescat continuarà al març, per quan està previst que Foment, a través de la seva societat Seittsa, es quedi amb el gruix de les vies, és a dir, les altres tres radials de Madrid (R-2, R-3 i R-5 ), la M-12 que uneix la capital amb l'aeroport de Barajas, l'Ocaña-la Roda, Cartagena-Vera i la Circumval·lació d'Alacant.





L'última via que es rescatarà i serà assumida per l'Administració serà així l'AP-41 Madrid-Toledo, segons han indicat les mateixes fonts, que atribueixen aquests terminis temporals al diferent ritme de resolució que segueixen els respectius processos de concurs de creditors en què estan immerses.





Foment procedirà posteriorment a treure a concurs les vies, per tornar a cedir la seva gestió a la iniciativa privada, un procés que espera completar dins de l'any 2018 i amb el qual preveu aconseguir entre 700 i 1.000 milions d'euros.





El Ministeri finalment ha decidit relicitar les autopistes en dos lots, un amb les dues vies del Llevant, això és la Circunvación d'Alacant i la Cartagena-Vera, i l'altre amb la resta.