Condemna de 18.000 euros a Bernat Dedéu per insultar el director adjunt de 'El País'

Haurà de publicar la sentència a Twitter.





El jutjat de primera instància número 31 de Barcelona ha condemnat a tertulià i filòsof Bernat Dedéu a retirar dos textos de la seva pàgina web ia indemnitzar amb 18.000 euros i publicar al web ia Twitter la senticia que el condemna per "una intromissió il·legítima en el dret fonamental a l'honor "del director adjunt d' 'El País' Lluís Bassets.





La jutge considera que dos articles de Dedéu sobre Bassets, publicats al juliol i al setembre de 2015, depassen l'àmbit de la "l egítima crítica".





Segons dicta la sentència, els textos "s'escriuen amb vocació -no de criticar- sinó d'obtenir el desmèrit al públic estima".









La sentència no estima cap dels arguments esgrimits per Dedéu, que defineix com "vanes referències a recursos estilístics" o el animus iocandi del text.





DEFENSA A INSULT





I recorda que la "defensa a l'insult", esgrimida per Dedéu, no existeix com un dret, i no està emparat per la llibertat d'expressió. Per tot això, el jutjat estima íntegrament la demanda interposada per Bassets.





Dedéu col·labora en mitjans de comunicació com El Nacional, TV3, Catalunya Ràdio, o La Sexta.