Desglossament dels 87 milions que va costar el dispositiu del 1-O

El Govern va gastar 26,5 milions en els tres vaixells.





El Govern va gastar un total de 87.103.355,05 euros en el dispositiu per mobilitzar fins a 6.000 policies de reforç a Catalunya per l'1-O, dels quals 26,5 es van destinar a noliejar i mantenir el servei dels tres vaixells on es van allotjar policies i guàrdies civils de l'Operació Copèrnic.





Les dietes dels agents que s'allotjaven en les embarcacions i que menjaven també allà, van suposar, segons el Ministeri de l'Interior, un total de 26,6 milions més.





Si se suma els agents allotjats en hotels i en altres dependències, la xifra en dietes ascendeix fins als 43.300.000.





Unes dietes no exemptes de polèmica, ja que la dinar nadalenc que van servir als agents en els vaixells va suposar l'obertura d'una investigació per part d'Interior després de les queixes de les forces de seguretat.





En diverses fotografies compartides a Twitter podia abservarse el supòsit menú festiu, compost per un parell de croquetes, un plat de pasta amb un musclo i un tros de peix arrebossat.





"Aquest és el menú que han donat als companys desplazos a Barcelona i que estan al vaixell", expressava el subinspector de la Policia Nacional, Alfredo Perdiguero a la xarxa social.





"Us sembla normal o també us fa vergonya com a mi? Vaja nit de Nadal la seva", deia l'agent.





VAIXELL DE Piolín





El ferri Moby Donada, també conegut com a 'vaixell de Piolín', va implicar un cost per a l'erari públic de 5,5 milions d'euros. A l'Azurra es va destinar 8,5 milions i al Rhapsody, altres 12,5 milions.





Els policies van criticar especialment el servei a bord del primer dels ferri, per al que es va destinar 1,4 milions.





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoid o, ha culpat l'Executiu de Carles Puigdemont i al seu "atac deslleial" tant a la Constitució com a l'Estatut de Catalunya d'aquest cost, "sens dubte molt important", segons ha dit en la seva compareixença davant la Comissió d'Interior del Senat.





Segons la documentació facilitada als senadors, en allotjament el Govern de Mariano Rajoy s'ha gastat durant l'Operació Copèrnic 6,3 milions, a manutenció altres 10,3 milions i en locomoció 105.780 euros.