Pacients amb esclerosi múltiple podran fer rehabilitació a través d'una plataforma en línia

És un programa gratuït.





La plataforma en línia 'EM-Line! Memory ', creada per dos professionals de l'Hospital Josep Trueta de Girona, permet a pacients amb esclerosi múltiple o altres trastorns neurològics fer exercicis de rehabilitació cognitiva des de casa.





Es tracta d'un programa gratuït i ofereix diverses categories d'exercicis per realitzar a la llar, el que evita que el tractament interfereixi en les activitats habituals dels usuaris.





A través del web ' em-line.com ', ofereix tres tipus de llicències: per a pacients, que després de registrar-tenen accés a 45 minuts diaris; per a professionals, que podran controlar l'evolució dels seus pacients.





També estarà disponible per a investigadors, que poden desenvolupar estudis basats en la rehabilitació neuropsicològica.





Ho han concebut el neuropsicòleg Jordi Gich i el cap del Servei de Neurologia de l'Josep Trueta i l'Hospital de Santa Caterina, Lluís Ramió, amb el suport de matemàtics especialistes en creació de jocs, lingüistes i enginyers informàtics.





Els continguts s'estructuren en temàtiques i es divideixen en exercicis per a la memòria d'aprenentatge i per a la de treball, amb propostes com càlcul, percepció d'imatges, comprensió de textos i jocs de paraules.