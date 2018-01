Tall a la Ronda Litoral en sentit Llobregat per un incendi en un túnel

La Ronda Litoral de Barcelona ha quedat tallada aquest divendres al matí en sentit Llobregat entre les sortides 22 i 23, per les que es desvia el trànsit, ha informat a través de Twitter Protecció Civil de la Generalitat.





En declaracions a TV3 recollides, els Bombers de Barcelona han explicat que s'ha tallat la via per un incendi en un túnel que "només ha afectat un dels dos carrils", mentre que la circulació cap al Besòs no s'ha vist afectada.





El Servei Català de Trànsit informa que el trànsit es troba tallat en aquest tram de la B-10 des de les 3,24 hores.





La Ronda Litoral s'ha reobert completament al tràfic sobre les 07.15 hores. Segons informa el Servei Català de Trànsit, a les 08.00 hores es registraven 9,5 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat derivats de la incidència.