Errejón avisa que els ciutadans "comencen a cansar"

Errejón (Podem) a Canàries / PODEM CANÀRIES





El diputat d'Podem Íñigo Errejón ha afirmat aquest dijous que el problema de Cs a Catalunya no és la seva formació, sinó que "no suma" per formar govern, i ha tornat a demanar diàleg per començar a buscar solucions.





En declaracions als periodistes abans d'impartir una conferència a Tenerife, ha comentat que la situació política a Catalunya "no és culpa de ningú", sinó la conseqüència dels vots dels ciutadans --en referència a les crítiques de Arrimadas--.





Ha comentat que el conflicte polític català només se soluciona "parlant", cosa que "no és el que més ven en temps del soroll", però està convençut que "quan baixi" caldrà seure a parlar.





En aquest sentit, ha fet una crida a l'Estat ia la Generalitat perquè "se senten i s'escoltin, una cosa que es fa poc", i comencin a buscar solucions en lloc d'enfrontament.





No obstant, ha apuntat que els ciutadans "estan començant a cansar" que, per "discutir permanentment" de la mateixa qüestió, no pugui parlar-se "mai" de pensions, precarietat, desigualtat o corrupció, que són els reptes "més urgents" del país.