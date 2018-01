Crespo i 'El Bigotes' busquen una rebaixa de la pena amb la confessió

L'exsecretari d'Organització del PP de Galícia i número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, i el responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' confessen aquest divendres davant del jutge de l'Audiència Nacional José María Vázquez Honrubia "dades rellevants" sobre el finançament il·legal del PP valencià liderat per Francisco Camps buscant una rebaixa de la seva pena.





Fonts jurídiques han informat que les defenses d'aquests dos responsables de la trama Gürtel s'han reunit aquest dijous amb la Fiscalia Anticorrupció per tractar aquest canvi d'estratègia. No obstant això la trobada ha acabat sense cap pacte, ja que el Ministeri Públic prefereix esperar a escoltar les seves declaracions abans de decidir si disminueixen els anys de presó que demanen per a ells, han precisat les mateixes fonts.





Els fiscals del cas Myriam Segura i Carlos Alba sol·liciten 22 anys de presó per Crespo i 27 per a 'El Bigotes' per tres delictes electorals, un altre de falsedat documental i diversos contra la Hisenda Pública.





Aquest dimecres era el dia previst perquè Crespo i 'El Bigotes' declaressin en el judici, que va començar aquest dilluns, per la presumpta caixa b dels populars valencians en relació als actes de campanya que Orange Market va organitzar a les eleccions municipals i autonòmiques de 2007 i de les generals de 2008 i altres esdeveniments.





La declaració del líder de la Gürtel, Francisco Correa, que d'acord a la seva intenció de col·laborar amb la justícia a la recerca també d'una rebaixa de la pena sol·licitada pels fiscals -22 anys de presó pels mateixos delictes que Crespo i Pérez-, va revelar que la formació política regional els indicava a qui havien de facturar els actes que van realitzar si "volien cobrar".