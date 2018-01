Paulinho és dubte pel partit contra el Betis

L'entrada que va provocar la lesió de Paulinho





El FC Barcelona ha informat sobre l'evolució de la lesió de Paulinho Bezerra, que es va retirar lesionat amb un fort cop al peu durant el partit davant l'Espanyol a la Copa del Rei.

MÉS INFORMACIÓ L'Espanyol guanya al Barça contra tot pronòstic





Per sort pel jugador i els aficionats blaugrana, el brasiler no té res trencat, com es pressuposava, doncs res més substituir-lo li van posar una bossa de gel al dit petit.





Amb dos dies de repòs, el club creu que l'evolució del migcampista sigui favorable i tot apuntaria que podria estar disponible per Valverde de cara a diumenge a la nit.





No obstant això, si el dolor persisteix, el Barça emetrà un comunicat confirmant la baixa per viatjar a Sevilla.





El FCB s'entrena aquest dissabte a partir de les 18h a la ciutat esportiva Joan Gamper.