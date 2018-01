Foment convida per error a Rita Barberà a una inauguració de l'AVE

Foment convida per error la difunta Rita Barberá





El Ministeri de Foment ha convidat per error a Rita Barberá, que va morir el 23 de novembre de 2016 , a la inauguració de l'AVE a Castelló.





Foment ha enviat invitacions a diferents personalitats de la política valenciana, entre ells el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, i membres del seu consell, així com al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy.





La sorpresa ha estat màxima quan ha arribat a l'Ajuntament de València una invitació per a la difunta Rita Barberá, una equivocació per la qual el Govern de Rajoy ja s'ha disculpat.





El tren d'alta velocitat a Castelló arriba onze anys més tard del que va anunciar l'Estat i la inauguració té lloc el 23 de gener.





A més, l'AVE només podrà circular per una via i ho haurà de fer per la dels trens de rodalies, de manera que no podrà aconseguir la màxima velocitat.