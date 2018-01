Puigdemont, disposat a governar des de Brussel·les

Puigdemont en campanya des de Brussel·les





El cap de llista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, no renuncia a ser investit president de la Generalitat i defensa així que pot governar des de Brussel·les: "Segur que no podria fer-ho des de la presó".





"A la presó no em podria entrevistar, ni dirigir-me a la gent, escriure i rebre gent, moltes de les coses que faig. L'única manera de seguir fent-ho és amb llibertat i seguretat, que és el que garanteix que polítiques públiques es puguin desenvolupar ", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio.





Sense revelar les fórmules que negocien amb ERC per poder ser investit en el Parlament, ha reivindicat que els catalans van votar a les eleccions del 21 de desembre per la restitució del Govern, i que si el seu possible nomenament com a president de la Generalitat no el reconeix el Rei "el problema el té el Rei".





"Si el Parlament em ratifica com a president, el cap de l'Estat no té cap dret a subvertir el mandat legal i constitucional", ha dit Puigdemont, que s'ha recolzat en les noves tecnologies per argumentar que podrà governar des de Bèlgica i reunir-se amb el Consell Executiu, malgrat admetre que no són les condicions de normalitat que voldria.





Preguntat sobre si descarta creuar la frontera, ha assegurat que no pot descartar res, però que, en cas de ser investit estant a Brussel·les, la fórmula que s'utilitzarà estarà dins del reglament del Parlament.





Després de qüestionar l'informe dels lletrats del Parlament, que s'oposen a una investidura telemàtica, ha confiat que es respectin els "drets" de tots els diputats, també els seus, i també ha assenyalat que és la Mesa la que ha de prendre les decisions.





"No hi ha pla B. Només hi ha pla A. La gent ha votat per la restitució", ha recalcat Puigdemont, que espera reunir-se al més aviat possible amb el nou president del Parlament, Roger Torrent.





Encara que no ha pogut parlar directament amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en estar empresonat, confia que pugui repetir com a vicepresident de la Generalitat tret que no vulgui, i demana no acostumar-se al fet que estigui a la presó ni acceptar que la "coalició del 155" -PP, Cs i PSC- governi a Catalunya.





REUNIÓ AMB RAJOY









"Si Espanya vol ser un Estat de Dret ha de comportar-se com un Estat de Dret, i això significa respectar la decisió dels ciutadans", ha replicat a la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, per afirmar que prendran totes les mesures per impedir que sigui investit.





Segons Puigdemont, si el president del Govern central, Mariano Rajoy, no es reuneix amb ell és perquè no vol, i ha explicat que en el seu mandat vol treballar per a la "restauració democràtica del que la coalició del 155 ha infringit".