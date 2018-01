Iceta descarta que hi hagi un pacte perquè Puigdemont torni

Iceta nega un pacte per investir Puigdemont





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha descartat que el president de la Generalitat cessat i diputat electe de JuntsxCat, Carles Puigdemont, pugui arribar a un acord per tornar a Espanya: "No passarà".





"La decisió és estrictament d'un jutge", amb el qual no es poden arribar a pactes polítics, ha plantejat aquest divendres en una entrevista de TV3 en què ha insistit en la negativa del PSC que Puigdemont pugui ser investit i també al fet que delegui el seu vot en el ple.





"El mateix informe dels lletrats diu que la delegació del vot és un cas molt excepcional que només s'aplica a gent que està a la presó", com és el cas dels també diputats electes Oriol Junqueras (ERC), Joaquim Forn i Jordi Sànchez (JuntsxCat), sobre els quals el PSC va avalar que deleguessin el seu vot en la sessió constitutiva del Parlament dimecres.





El líder socialista es va reunir dijous amb el president del Parlament, Roger Torrent, de qui ha destacat "la seva voluntat i intenció de ser un president de tota la Cambra", i a qui va traslladar el posicionament del seu grup sobre la situació de Puigdemont.





Així, ha reconegut que la Mesa del Parlament -amb majoria independentista- tindrà "sobre la taula situacions complexes" en els pròxims dies i ha subratllat que el secretari del PSC, David Pérez, defensarà el compliment de la legalitat.





Iceta ha rebutjat donar suport a un candidat independentista que no sigui Puigdemont però veu possible arribar a acords amb ERC en qüestions socials: "Una cosa és no participar de la investidura i una altra no estar disposat a col·laborar en altres qüestions".





INDULTS PER TANCAR FERIDES





Ha insistit en la seva aposta per indultar els líders sobiranistes investigats "perquè no es pot viure en un país amb ferides obertes", encara que ha reconegut que és un plantejament prematur perquè encara no hi ha sentència.





Preguntat per si llançar aquesta idea en campanya va ser un error, ha dit: "Jo sempre dic el que penso i no faig declaracions amb una calculadora davant".





Així mateix, ha titllat de fantàstica la trobada entre l'exministre i exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i ha reivindicat que, "si no es parla, no es poden acostar posicions".