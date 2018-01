Només el 38% dels espanyols va un cop l'any al dentista





El làser ajuda a eliminar la por al dentista, una de les causes per les quals només el 38 per cent dels espanyols visiten almenys un cop l'any a aquest especialista, segons ha informat la presidenta de Compromís i Seguretat Dental, Alba Castañé.





"És una eina mèdica que aporta precisió, hemostàsia i esterilitat", ha assenyalat el doctor Jaume Fernández-Coppel García.





I és que, el làser ha entrat "amb força" a la consulta del dentista, primer en els tractaments de blanquejament dental i, a poc a poc, estenent el seu ús a tot tipus d'intervencions, dins del que s'anomena 'odontologia mínimament invasiva'.





La tecnologia làser més utilitzada en odontologia és la Nd-Yag, Er-Cr, de Díode i CO2 i la seva elecció depèn del tipus de teixit sobre el qual s'actuï, teixit tou (pell, genives) o teixit dur (os, esmalt o dentina), si bé hi ha alguns làser que poden actuar en els dos.





Alguns porten ja anys al mercat, tot i que han anat evolucionant, com és el cas de Waterlase iplus d'Er-Cr YSGG, que permet realitzar els tractaments, en molts casos, gairebé sense anestèsia o només amb anestèsia tòpica.





Les "grans avantatges" que ofereixen són la seva seguretat i facilitat d'ús. Són mínimament invasius i permeten tractar el teixit sense contacte directe, de manera que el pacient no sent cap tipus de vibració.





"Aquesta tecnologia és ideal per tractar nens, especialment nens molt petits, que tinguin una mala genètica i que tinguin molts problemes de càries, en els quals les primeres experiències marcaran la por o la confiança en anar a la consulta", ha explicat el doctor Fernández-Coppel.