El pare de Diana Quer va trucar la mare d''El Chicle' per dir-li que ella no era culpable

'El Chicle', presumpte culpable de la mort de Diana Quer





Juan Carlos Quer, el pare de la jove Diana Quer, ha assegurat haver parlat personalment amb la mare de José Enrique Abuín 'El Chicle', el suposat autor de la mort de la seva filla, per transmetre-li la seva "solidaritat", la "pena" i el seu "perdó".





"Quan vaig veure la mare aparèixer en els mitjans de comunicació plorant de la manera que ho va fer la vaig trucar i li vaig dir: senyora vostè no és la culpable, té tot el meu perdó, perquè puc assegurar que aquesta persona, en un entorn com Rianxo està condemnada de per vida", ha explicat.









