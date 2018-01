Detecten la presència d'un llop a Port del Compte (Lleida)

Fotografia del llop localitzat a la comarca del Solsonès





Tècnics de l'equip de seguiment del llop a Catalunya han registrat fotografies d'un llop a la zona de Port del Comte, entre els municipis lleidatans de la Coma i la Pedra, Odèn, Fígols i Alinyà i Guixers.





Els tècnics havien començat a detectar alguns indicis de la presència de l'animal al setembre de 2017, com rastres i excrements, i van validar les seves dades al desembre amb l'obtenció d'unes imatges en un parany fotogràfica, ha informat aquest divendres en un comunicat la Conselleria de territori i Sostenibilitat.





A finals d'estiu, els experts també van confirmar set atacs de llop a ovelles de la zona, que la Generalitat compensarà, d'acord amb el programa que té en marxa de compensació de danys a la ramaderia causats per llop, similar al que s'aplica amb el ós bru.





Eren els primers atacs confirmats d'un llop al bestiar a Catalunya des de 2010, quan es va detectar un cas similar a la zona de la Serra del Cadí, entre les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell.





Per aplicar mesures preventives que minimitzin l'afectació d'aquest animal salvatge en la ramaderia, tècnics de la Generalitat es van reunir dijous amb ramaders i representants dels ajuntaments de l'àrea afectada -La Coma i la Pedra, Odèn, Fígols i Alinyà i Guixers- per consensuar les actuacions prioritàries a dur a terme, com el reforç de les tanques de protecció per al bestiar i altres actuacions de prevenció d'atacs.





La Generalitat no té en marxa ni preveu impulsar cap programa de reintroducció del llop, però alguns exemplars entren, de tant en tant, a Catalunya des d'altres territoris.





Des que l'any 2000 es va detectar novament la presència puntual d'aquest animal salvatge a Catalunya, la Generalitat ha posat en funcionament un programa de seguiment de l'espècie i mesures de compensació i prevenció de danys, per compaginar l'existència de la fauna salvatge amb l'activitat ramadera.





Actualment hi ha detectats en el departament francès dels Pirineus Orientals tres llops tots mascles i d'origen alpí (francoitalià), dels quals dos es mouen a banda i banda de la frontera francoespanyola.





L'animal que es mou pel nord del Ripollès (Girona) és el que es detecta més sovint, ja que entra amb més freqüència en territori espanyol, l'altre es deixa veure menys a Catalunya, per la zona de la Cerdanya, mentre que el tercer llop és el detectat entre el Solsonès i l'Alt Urgell.





CATORZE FOTOS I 39 ITINERARIS





Durant l'últim any, els treballs de seguiment del llop a Catalunya han inclòs la realització de 39 itineraris

sobre neu repartits pels Pirineus Orientals, amb dos rastres localitzats de l'animal en forma d'empremtes.





Pel que fa a registres amb trampes fotogràfiques, el 2017 s'han captat imatges del llop en cinc ocasions amb catorze fotografies i s'ha ampliat la xarxa de trampes amb dues càmeres més instal·lades a Port del Comte.